Palio de San Michele, Alice Bianchi nominata delegata del sindaco in seno al consiglio direttivo

Palio de San Michele – L’Amministrazione Comunale esprime le sue congratulazioni ad Alice Bianchi per la nomina a delegata del Sindaco presso il Direttivo dell’Ente Palio de San Michele. “Sono convinto che Alice Bianchi sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo con passione e competenza e che potrà dare molto alla nostra Festa grazie alle conoscenze e le capacità maturate in una vita da rionale. Ritengo che sia giusto nominare una mia delegata per dare il giusto spazio ad una persona desiderosa di impegnarsi e contribuire allo sviluppo della nostra Festa e dell’azione Amministrativa.” Queste le parole del Sindaco Erigo Pecci in relazione alla nomina.

“Ho da sempre partecipato attivamente al Palio de San Michele e alle attività del mio rione e ricevere oggi questa delega è per me un immenso piacere ed onore. Ringrazio per questa opportunità che mi è stata offerta e desidero portarla avanti con spirito di collaborazione costruttiva mettendo a disposizione le mie competenze e la mia passione affinché lo slancio della nostra festa prosegua nella sua continua evoluzione. Sarà per me un’occasione di crescita personale e mi permetterà di vivere il Palio sotto un punto di vista del tutto nuovo ma con il forte coinvolgimento e l’intensa emozione di sempre.”

Questo il commento di Alice Bianchi che ringrazia il Sindaco e tutta l’Amministrazione per la nomina. Non possiamo fare altro che rivolgere i nostri migliori auguri di buon lavoro ad Alice e a tutto il Direttivo dell’Ente Palio per l’inizio di un radioso Settembre ormai alle porte!