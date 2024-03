Aria di cambiamento con la coalizione civico progressista, presentata la candidatura di Erigo Pecci [FOTO]

Aria di cambiamento con la coalizione civico progressista, presentata la candidatura di Erigo Pecci

Aria di cambiamento! E’ quello che si è percepito a Bastia Umbra durante la presentazione del candidato a sindaco Erigo Pecci all’Auditorium Sant’Angelo. La sala della ex chiesetta, infatti, era pienissima e la gente in fondo è rimasta in piedi, non avendo trovato posto. Un auditorium così affollato a Bastia non si vedeva da tempo. Passione e competenza, un nuovo futuro per Bastia: questo è lo slogan che accompagnerà Erigo Pecci alle amministrative di giugno, appoggiato da una coalizione civico progressista composta da sette liste.

Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Socialista Italiano, Tempi Nuovi (Popolari Uniti), Progetto Bastia e Pecci Sindaco (Uniti per Bastia).

Cinque i macro-temi trattati da Pecci, riportati alla sintesi dal senso dell’impegno che fa da slogan alla candidatura: Economia e lavoro, sociale e comunità, sicurezza e vivibilità, edilizia e ambiente, cultura ed eventi. Questi temi del programma elettorale di Pecci sindaco.

Promuovere l’economia locale per creare nuove opportunità di lavoro, mettendo in sinergia tutte le potenzialità che la città possiede; Rafforzare il tessuto sociale promuovendo il senso di comunità grazie ad occasioni di incontro e condivisione; Garantire una città sicura in cui i cittadini possano vivere in tranquillità e fiducia reciproca; Progettare una città moderna valorizzando il verde pubblico affiancato ad un’edilizia sostenibile e di qualità; Valorizzare il patrimonio culturale e sostenere eventi e manifestazioni che promuovono l’identità di Bastia nel territorio umbro e nazionale. Elementi affrontati già delineando direttrici di quello che sarà il futuro programma per la città.

Alla presentazione di Pecci, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Erigo Pecci Sindaco (@Pecci_Sindaco), i rappresentati e segretari regionali delle liste che lo sostengono: Tommaso Bori per il PD, Thomas De Luca segretario del M5S, Federico Santi di Alleanza Verdi Sinistra, Federico Novelli del PSI, Marzio Vaccari di Tempi Nuovi (Piattaforma Popolari Uniti) e infine Paolo Ansideri, promotore di Progetto Bastia.

Un “passo avanti” ha definito Bori l’intesa per unire l’area di sinistra secondo quello che De Luca ha indicato come un “percorso condiviso, frutto di un’interlocuzione approfondita basata su un modello di ascolto”. È questo che sta creando “entusiasmo”, come spiega Santi, attorno ai progetti che non solo a Bastia stanno accompagnando l’attuale fase politica, caratterizzata dalla coesione tra i grandi portati decennali di socialisti e popolari, con esperienze e idee nuove che riguardano direttamente le collettività – come la realtà rappresentata da Ansideri.

A introdurre l’intervento di Erigo Pecci, il suo collega Gianluca Gaggiotti, che ha condiviso con la platea lati meno conosciuti del candidato – amministratore, imprenditore e attivista da tempo presente a Bastia Umbra. Un racconto emozionante che ha ruotato attorno al tema dell’insegnamento, del lasciare qualcosa agli altri che Gaggiotti ha evidenziato come la dote di Pecci e che è emerso con chiarezza anche nelle volontà espresse nelle parole di Pecci stesso. Tante le idee pensate e “su cui dobbiamo lavorare per lasciarle a chi verrà dopo di noi”, dice il Candidato.

“Il mondo è cambiato: se pensiamo di giocare con questo presente con le regole del passato, allora di certo perderemo le sfide del futuro. Noi non siamo qui per un riscatto, ci siamo messi in gioco per uno scatto”, commenta Pecci.