Bastia, le opposizioni chiedono le dimissioni del sindaco Lungarotti

«La maggioranza di centrodestra non esiste più, la sindaca Paola Lungarotti dovrebbe dimettersi». L’invito è stato rivolto al primo cittadino dai rappresentanti delle opposizioni Laura Servi (M5S), Lucio Raspa (Gruppo misto), Ramona Furiani e Luisa Fatigoni (Pd) nel corso di una conferenza stampa sulla situazione dopo le dimissioni del vicesindaco. I quattro hanno denunciato lo scioglimento, di fatto, della maggioranza: «Dopo l’approvazione del bilancio e della parte strutturale del Piano regolatore, la maggioranza si è disciolta sotto i colpi delle divisioni interne e soprattutto in seguito ai tentativi di riposizionamento in vista delle prossime elezioni.

La sindaca resta ferocemente attaccata alla poltrona nonostante abbia ridicolizzato se stessa, la giunta e, cosa ancor più grave, l’istituzione del consiglio comunale ridotto alla pantomima della seconda convocazione con un terzo dei consiglieri eletti. Chiediamo pertanto a Lungarotti un gesto di responsabilità, ovvero di dimettersi.

Nonostante abbia perso il sostegno della maggioranza che l’aveva posta in quel ruolo spaccando il centrodestra cinque anni fa come oggi, rimane asserragliata in municipio e continua a tagliare nastri. Tutto questo desta preoccupazione. Crediamo sia giunto il momento di mettere fine a questa triste pagina. Il nostro auspicio – concludono – è che anche coloro che si erano rassegnati vogliano mettersi in gioco con il sogno di cambiare Bastia».

Massimiliano Camilletti/il messaggero