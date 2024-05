Catia Degli Esposti, ecco il programma elettorale della coalizione del centrodestra civico

Presentato il Programma elettorale della coalizione del centrodestra civico che sostiene la candidatura a sindaco di Catia Degli Esposti. La presentazione, che è stata anche trasmessa in diretta streaming, ha visto la stessa candidata a sindaco condurre l’incontro, introducendo i vari candidati che hanno coordinato la scrittura del Programma e la realizzazione dell’opuscolo con le 11 azioni che sarà distribuito a tutte le famiglie nei prossimi giorni. Catia Degli Esposti ha sottolineato il lavoro di squadra che emerge con evidenza dalla lettura del Programma, organizzato in 11 schede, ognuna delle quali affronta un tema che si coordina con gli altri, dando alla fine una chiara immagine e comprensione del progetto amministrativo che lei intende portare avanti insieme al suo gruppo.

Le 11 schede tematiche

Lavoro e impresa; Promozione della città; Interventi strategici; Centro fieristico; Governo del territorio; Decoro e sicurezza; Ambiente; Essere cittadini – sociale; Sport e benessere; Mondo della scuola; Cultura e associazionismo. Questi i titoli delle schede, che riassumono in modo chiaro le strategie, con le azioni che si vogliono mettere in campo nei vari ambiti.

Ogni scheda è stata illustrata da uno o più candidati, che hanno evidenziato le parti salienti di ciascun tema. Le azioni di sostegno concreto al lavoro e all’impresa; il ragionare in un’ottica di “area vasta” con i comuni limitrofi, alla valorizzazione dell’aeroporto, anche per il traffico merci; dalle infrastrutture indispensabili da mettere in campo, ai finanziamenti pubblici per chi intenderà aprire attività per il rilancio dei centri storici; piano del traffico e progettazione partecipativa; ampliamento del centro fieristico e enoteca permanente regionale; esame immediato delle osservazioni del PRG e rigenerazione urbana volta a contenere il consumo di suolo; ufficio del decoro urbano e priorità alle manutenzioni; potenziamento della videosorveglianza, assunzioni programmate di agenti Polizia Locale per aumentare il controllo del territorio; valorizzazione del parco fluviale, progetto per il ripristino del percorso verde e bonifica nei primi 100 giorni dell’alveo del Tescio, maggiore tutela degli animali; sostegno alla natalità, autonomia di vita, residenze per anziani e co-Housing; progettazione nei primi 100 gg della cittadella dello sport, eventi sportivi, accelerazione ripristino disponibilità spazi al coperto per sport e attività motoria delle scuole; Scuola dei mestieri e accademia creativa; attività culturale che privilegi la qualità e non la quantità, sostegno alle associazioni cittadine. Questi gli argomenti illustrati brevemente dai candidati delle quattro liste del centrodestra civico: Civica per Bastia, Bastia Futura, Bastia Popolare, Forza Bastia.

Degli Esposti: un programma ambizioso, ma concreto

“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto e dei contenuti del nostro programma – ha detto Catia Degli Esposti – anche per il modo chiaro di porre gli argomenti e presentare le soluzioni. Tutto contribuisce a mettere in condizione i cittadini di apprezzare il contenuto attraverso una lettura capitolo per capitolo e consentirà di verificare punto per punto se la nostra azione amministrativa sarà coerente con le intenzioni riportate nell’opuscolo del Programma. Un programma ambizioso, ma concreto, realizzabile. Un programma fatto da bastioli per i bastioli. sono certa che insieme a me, se i cittadini, ci consentiranno di farlo, ‘riaccenderemo Bastia’”.