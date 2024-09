Sindaci Proietti e Pecci alla Sagra di Costano, appuntamento al ’25

Sindaci Proietti e Pecci – Una delegazione del Partito Democratico di Bastia ha preso parte il 30 agosto alla 49ª Sagra della Porchetta di Costano, un appuntamento annuale che ha consolidato la sua rilevanza nel panorama enogastronomico e culturale della regione. L’evento, che coinvolge la comunità di Costano e l’intera città di Bastia, è considerato un momento significativo per l’identità locale e per la valorizzazione delle tradizioni regionali.

L’incontro, caratterizzato dalla presenza di numerosi partecipanti, è stato un’occasione per rafforzare il legame tra politica e territorio. La partecipazione di Stefania Proietti, candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, ha avuto particolare rilevanza, sottolineando il suo impegno verso la comunità di cui è originaria. Proietti, sindaco di Assisi e figura di spicco nel panorama politico regionale, ha ribadito l’importanza di eventi come la Sagra di Costano per mantenere viva la tradizione e l’identità locale, nonché per sostenere l’economia del territorio.

La delegazione del PD Bastia presente alla 49ª edizione della Sagra della Porchetta di Costano ha ringraziato partecipanti e organizzatori, con un arrivederci alla prossima edizione.

La presenza del PD Bastia a questo evento non è stata casuale, ma frutto di un legame storico tra la compagine politica e il tessuto sociale della città. Il partito, infatti, ha sempre sostenuto iniziative che favoriscono la coesione sociale e lo sviluppo del territorio, riconoscendo nella Sagra della Porchetta un evento di particolare importanza per la comunità. Il ringraziamento agli organizzatori è stato espresso con grande riconoscenza, riconoscendo il ruolo cruciale che queste manifestazioni hanno nel rafforzare il senso di appartenenza e nel promuovere la cultura locale.

La Sagra della Porchetta di Costano, giunta alla sua 49ª edizione, è ormai un appuntamento fisso per gli abitanti della zona e per i visitatori provenienti da diverse parti della regione. La festa, che celebra uno dei prodotti enogastronomici più rappresentativi dell’Umbria, è anche un momento di incontro e di condivisione per la comunità, che attraverso il cibo riscopre e rinnova le proprie radici culturali.

L’evento di quest’anno ha visto una partecipazione significativa, con un’ampia affluenza di pubblico che ha confermato l’interesse e l’affetto verso questa tradizione. La delegazione del PD Bastia ha voluto essere presente per testimoniare il proprio sostegno non solo all’evento in sé, ma anche a tutte quelle persone che, con impegno e dedizione, lavorano ogni anno per la riuscita della manifestazione. Il loro lavoro è stato definito essenziale per il successo della Sagra, che rappresenta un momento centrale per la vita della comunità.

Con l’edizione del 2023 che volge al termine, il PD Bastia ha voluto già rivolgere un pensiero al futuro, dando appuntamento al prossimo anno per la 50ª edizione della Sagra della Porchetta di Costano. Un traguardo importante, che sarà celebrato con il consueto spirito di comunità e partecipazione, confermando l’impegno del partito a fianco del territorio e delle sue tradizioni.

In conclusione, la presenza del PD Bastia alla Sagra della Porchetta di Costano è stata un segnale chiaro di vicinanza alla comunità e di attenzione alle tradizioni locali, elementi fondamentali per il partito che si pone l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio in tutte le sue forme. Con un arrivederci al 2024, la delegazione ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare insieme per il bene della comunità, in un’ottica di inclusione e valorizzazione delle risorse locali.