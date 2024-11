La Segretaria Nazionale PD Elly Schlein a Bastia Umbra per Proietti

La Segretaria Nazionale PD – A pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria, il Partito Democratico di Bastia Umbra annuncia un incontro di rilievo in città per sostenere la candidatura di Stefania Proietti. La Segretaria Nazionale del PD, Elly Schlein, sarà presente all’evento programmato per domenica 10 novembre, alle ore 21 presso l’Auditorium Sant’Angelo. L’incontro rappresenta un momento significativo della campagna elettorale, a sostegno di un programma politico basato su inclusione, giustizia sociale e partecipazione.

L’appuntamento di domenica a Bastia Umbra vedrà Schlein schierarsi accanto a Proietti, ribadendo l’impegno del PD per un’Umbria più equa e attenta alle esigenze dei cittadini. La presenza di Schlein in Umbria segna un ulteriore passo del Partito Democratico verso un rafforzamento del sostegno elettorale, con particolare attenzione ai temi della giustizia sociale e dell’inclusività. La partecipazione della Segretaria Nazionale sottolinea l’importanza strategica della candidatura di Proietti per il PD in questa fase elettorale.

Nel corso della serata, Schlein parlerà dei principali temi del programma e delle sfide che il PD intende affrontare a livello regionale, concentrandosi su aspetti quali il sostegno alle fasce più deboli, il rafforzamento dei servizi e la creazione di opportunità per le nuove generazioni. L’incontro all’Auditorium Sant’Angelo offrirà un momento di confronto per i cittadini di Bastia Umbra, che avranno l’occasione di ascoltare direttamente dalla Segretaria Nazionale le proposte del PD per il futuro dell’Umbria.

In linea con la politica nazionale del PD, l’evento intende rafforzare la coesione tra elettori e rappresentanti del partito, con l’obiettivo di costruire una regione in cui la partecipazione civica sia un valore centrale. La scelta di Schlein di intervenire personalmente a sostegno di Proietti mira a consolidare il legame con il territorio, promuovendo un dialogo attivo con i cittadini, in linea con i principi del PD.

L’incontro di domenica 10 novembre rappresenta anche un’occasione per evidenziare il ruolo delle donne nella politica regionale e nazionale, con la presenza di figure di rilievo come Schlein e Proietti. Entrambe sono impegnate su temi legati alla parità di genere, ai diritti sociali e alla promozione di una società più inclusiva e partecipativa. La presenza della Segretaria Nazionale a Bastia Umbra sottolinea la volontà del PD di promuovere un cambiamento significativo in Umbria, attraverso una politica vicina ai bisogni concreti dei cittadini.

L’incontro si concluderà con un momento di confronto aperto tra i partecipanti, con la possibilità di fare domande e ricevere risposte direttamente dai rappresentanti del PD. L’appuntamento vuole essere non solo un’occasione elettorale, ma anche un momento di dialogo e riflessione sui temi centrali della campagna regionale.