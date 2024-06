La verità sui locali di Via della Rocca: Il Comune investe per riqualificare e valorizzare il sito

Il candidato sindaco della coalizione progressista di sinistra ha criticato duramente il progetto di ristrutturazione e riqualificazione dei locali di Via della Rocca, sede degli ex bagni pubblici, definendolo una scelta scriteriata e di pessima capacità amministrativa. Durante le sue dichiarazioni elettorali, il candidato ha affermato che il Comune avrebbe speso 510.000 euro per questo intervento, accusando l’amministrazione di aver fatto un cattivo uso delle risorse pubbliche.

Tuttavia, l’Ufficio Stampa del candidato sindaco Paola Lungarotti ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, spiegando che i costi della ristrutturazione sono in realtà co-finanziati dalla Regione. Il Comune investirà 110.000 euro per la riqualificazione di questo sito, che avrà una destinazione d’uso volta ad attività ricreative, di informazione turistica e di supporto alle e-bike, considerando anche la sua posizione strategica lungo la Via Francigena e in vista delle prossime celebrazioni religiose a risonanza mondiale, come quelle francescane e del Giubileo.

L’Ufficio Stampa ha definito le dichiarazioni del candidato di sinistra come “mezze verità” e ha evidenziato come l’attuale amministrazione comunale sia già al lavoro per prepararsi adeguatamente a queste importanti celebrazioni, cogliendo le opportunità offerte da una visione strategica del futuro del territorio. A differenza di chi “solo le auspica”, l’amministrazione sta concretamente lavorando per valorizzare il patrimonio locale e attrarre visitatori in occasione di eventi di rilevanza internazionale.

In conclusione, il progetto di riqualificazione dei locali di Via della Rocca, lungi dall’essere una scelta scriteriata, rappresenta invece un investimento mirato a rivitalizzare un sito storico, migliorarne il decoro urbano e offrire nuovi servizi ai cittadini e ai turisti, in linea con le prospettive di sviluppo futuro della città. L’amministrazione comunale ha quindi voluto chiarire i reali costi e gli obiettivi di questo intervento, smentendo le accuse del candidato di sinistra e sottolineando la propria visione strategica per il territorio.