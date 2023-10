Litigi e divisioni: centrodestra Bastia in crisi, PD critica amministrazione

Litigi e divisioni: centrodestra in crisi, PD critica amministrazione

Litigi e divisioni – A Bastia, nelle ultime settimane, sono chiaramente due elementi di rilievo: le divisioni profonde all’interno del centrodestra e il crescente conflitto tra il Sindaco Lungarotti e il suo Vice Fratellini.

Un esempio tangibile di questa situazione è l’interpellanza recentemente rivolta al Sindaco da parte dell’intergruppo di maggioranza guidato da Forza Italia e dalle forze civiche vicine al Vicesindaco Fratellini. La richiesta di chiarimenti riguardava il cantiere della palestra di XXV Aprile, evidenziando due approcci diversi nell’amministrazione della città.

Tuttavia, la situazione è diventata ancor più surreale oggi, con il Sindaco che scrive una lettera al suo Vice, affrontando pubblicamente le questioni in gioco tramite i media locali. Questa situazione sembra essere una dimostrazione del posizionamento politico in vista delle prossime elezioni.

Da un lato, Fratellini sembra spingere affinché i suoi alleati mettano in difficoltà la Sindaca in merito alla Palestra di XXV Aprile, mentre dall’altro lato, la Sindaca utilizza una mozione presentata dalla Lega per rispondere all’attacco, mettendo in difficoltà il suo Vice su questioni riguardanti l’Area Franchi e il Social Housing.

Tutto questo evidenzia la frattura insanabile tra il Sindaco e il suo Vice, oltre alle divisioni all’interno delle forze che dovrebbero costituire la maggioranza.

Ogni giorno, assistiamo a continui litigi e tentativi goffi di scaricare le responsabilità per i risultati amministrativi insoddisfacenti dell’attuale Giunta. Questo atteggiamento è inaccettabile da parte di chi amministra la città da quasi 15 anni e lesivo della dignità dei cittadini di Bastia.

Le responsabilità per le cattive condizioni delle strutture sportive comunali, come la Palestra di XXV aprile, e per l’impasse nell’Area Franchi e nel Social Housing, ricadono direttamente sull’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal Sindaco Lungarotti e dal suo Vice Fratellini, con il supporto di Fratelli d’Italia, Forza Italia e civiche di centro destra.

Anche la Lega, che cerca di ricollocarsi tatticamente in vista delle prossime elezioni, non può essere esonerata dalle responsabilità per questi problemi, date le decisioni condivise e i ruoli di responsabilità assunti nella precedente amministrazione.

Tutto ciò riflette il fallimento del centrodestra, dei suoi partiti e dei suoi rappresentanti. Tra risultati amministrativi deludenti, litigi continui, scaricabarile e tatticismi, la Giunta e i partiti di centrodestra stanno trascinando Bastia sempre più in basso.

Il compito del Partito Democratico non è solo quello di denunciare inefficienze e contraddizioni nell’amministrazione attuale, ma anche di aggregare le forze alternative al centrodestra per presentare alle prossime elezioni amministrative un nuovo e vivace progetto per Bastia e i suoi cittadini.