Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, verificare le proprie tessere

L’Ufficio Elettorale comunale invita tutti gli elettori a verificare che nella propria tessera elettorale siano ancora presenti degli spazi utilizzabili per la certificazione del voto. Qualora gli spazi fossero esauriti si consiglia di rinnovare fin da ora la propria tessera elettorale per evitare disagi e lunghe attese nei giorni a ridosso delle prossime consultazioni elettorali.

Per il rinnovo della tessera l’Ufficio Elettorale comunale, sito in Via Cesare Battisti, 11, sarà aperto:

Fino al 26 Marzo 2020 con orario di sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (escluso il martedì) il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Venerdì 27 Marzo 2020 dalle ore 09,00 alle ore 18,00

Sabato 28 Marzo 2020 dalle ore 09,00 alle ore 18,00

Domenica 29 Marzo 2020 dalle ore 07,00 alle ore 23,00

Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici:

075 8018218 – 075 8018310 – 075-8018297 – 0758018217 – 0758018243