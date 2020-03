Nel progetto #Gemma, sapere prezioso, appuntamenti gratuiti in biblioteca

In Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra, il programma gratuito di animazione digitale finanziato dalla Regione Umbria, finalizzato ad accrescere il benessere delle persone e la cultura digitale in Umbria. Primo appuntamento il 7 marzo alle ore 10.00 con “SPID e identità digitale: Come richiedere gratuitamente e utilizzare lo SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Sei le Zone Sociali coinvolte, Bastia Umbra appartiene alla Zona Sociale 3.

Il progetto Gemma infatti è un programma gratuito di animazione digitale finanziato dalla Regione Umbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020 per permettere ai cittadini e alle cittadine di tutte le età di accrescere le proprie competenze digitali facilitando anche le attività quotidiane con la Pubblica amministrazione.

Riduce il divario del sapere digitale degli over 65, sostenendo l’uso di tecnologie per la comunicazione, PC, Internet, applicazioni digitali, in una comunità digitale che coinvolge giovani, anziani e associazioni in interventi di innovazione sociale. Accresce il grado di utilizzo di internet nelle famiglie e promuovere un uso consapevole dei social media nei giovani. Incentiva l’accesso ai servizi digitali dedicati a imprese e lavoratori.

Di seguito tutti i corsi gratuiti per i cittadini a Bastia Umbra presso la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, dal 7 marzo fino al 23 maggio.

Sabato 7 marzo alle ore 10.00 con “SPID e identità digitale”: Come richiedere gratuitamente e utilizzare lo SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Sabato 14 marzo ore 10.00 “APP e Pubblica Amministrazione”: APP e servizi digitali della pubblica amministrazione.

Sabato 28 marzo ore 10.00 “World cafè: il web per le associazioni”. La riforma del terzo settore. Raccolta fondi online. I social network per il volontariato.

Lunedì 27 aprile ore 15.30 “Essere genitori in internet”: Strumenti e strategie per educare nel mondo digitale tra rischi e opportunità.

Sabato 9 maggio ore 10.00 “Operazioni con la banca e servizi on line”: Come effettuare in sicurezza acquisti, bonifici, pagamenti e compilazione di F24. Piattaforma PagoUmbria.

Sabato 16 maggio ore 10.00 “Eliminare le code con i servizi sanitari on line”: I servizi digitali del Sistema Sanitario Regionale. Prenotazioni e CUP online, ritiro referti.

Sabato 23 maggio ore 10.00 “Le notizie nel mondo digitale”: L’informazione online, quotidiani e testate digitali. Come riconoscere le fake news.