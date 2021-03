Bastia, sospeso pagamento retta dei due nidi d’infanzia

“L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra con una delibera di Giunta ha approvato l’esenzione del pagamento delle rette dei due nidi d’infanzia comunali per il periodo di chiusura del mese di febbraio fino alla ripresa del servizio socio – educativo. Si è tenuto conto delle esigenze delle famiglie, già molto provate e caricate di oneri pesanti sotto l’aspetto economico – organizzativo e dall’emergenza sanitaria perdurante, quindi l’Amministrazione Comunale, sensibile nel riconoscere situazioni di difficoltà dei nuclei familiari, ha deciso per l’abbattimento delle rette per le tre settimane di chiusura al fine di dare, fin quanto possibile, un segnale di attenzione e di vicinanza alle famiglie in accordo con i Servizi Sociali ed il Coordinatore pedagogico”. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali e scolastiche, Daniela Brunelli.