Un piccolo aiuto per la famiglia di Samuele, i dati per donare

Un piccolo aiuto per sostenere la famiglia di Samuele in questa difficile situazione. Un piccolo gesto per contribuire alle spese per le esequie, per le indagini dell’accaduto e per la realizzazione futura di un ricordo in memoria di Samuele, portatoci via da questa vita veramente troppo presto.

Si può contribuire ricaricando la seguente carta ricaricabile della mamma Sonia Sorbelli:

Numero carta:

5333171068124383

Codice fiscale:

SRBSNO70T41D653Q

OPPURE

Effettuando un versamento al conto corrente del fratello Alessandro:

C/C IT18N0200838282000104599861 INTESTATO AD ALESSANDRO DE PAOLI