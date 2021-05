Il Bastia Calcio ha voluto ricordare Samuele De Paoli, Santa Messa allo stadio

Le persone, gli amici, i compagni di squadra di un tempo – Samuele De Paoli, morto in circostanze ancora da chiarire – aveva giocato nelle giovanili del Bastia Calcio 1924, sono arrivati in piazza Bakunin per partecipare alla Santa Messa. Il rito era stato fortemente voluto dal Presidente bianco rosso, Sandro Mammoli e del responsabile del Settore giovanile, Gianfranco Abbati, accompagnato per l’occasione dal segretario Luigi Brachelente. Samuele ha giocato nelle giovanili del Bastia Calcio1924. La famiglia aveva chiesto una partecipazione ristretta alla cerimonia religiosa, ricordiamo che le procedure giudiziarie della necroscopia sono ancora in corso da parte del medico legale Sergio Scalise, della tossicologa Paola Melai la dottoressa Anna Maria Verdelli e il dottor Antonio Galzerano.

Solo dopo che cli anatomopatologi avranno terminato il loro lavoro, il sostituto procuratore, incaricato dell’indagine, Giuseppe Petrazzini, dissequestrerà la salma del giovane per restituirla alla sua famiglia e alla comunità che lo aspetta per dargli l’ultimo saluto. Era presente il Sindaco, Paola Lungarotti, accompagnato dall’assessore Franchi e dai consiglieri Ridolfi, Provvidenza e Alunni Bernardini. I religiosi padre Stefano Albanesi e padre Mirko Mazzocato, entrambi dell’Ordine francescano, hanno recitato il rosario. “Sonia, non sei sola in questo triste momento”. Il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, si è rivolto così alla madre di Samuele De Paoli, durante l’incontro di preghiera.

A giudicare dalle foto saranno stati presenti sul manto erboso dello stadio comunale del Bastia Calcio, dalle 400 alle 600 persone. Tra le tante persone si vedono giovani con la maglietta rossa, sono i suoi compagni di squadra, giovani come lui, che con Samuele hanno sognato, giocato, riso e scherzato. Oggi chi piangeva, chi aveva le lacrime agli occhi…il vuoto che lascia una giovane vita è immenso, il buco nell’anima delle persone sanguinerà per sempre e non ci sarà futuro che potrà spegnere il ricordo di un ragazzo di 22 anni strappato alla vita da un destino beffardo e cattivo.