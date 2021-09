Tamponi e vaccinazioni ex Isa,

amministrazione assente, la forte polemica del Pd

I

l PD ha sollevato perplessità e osservazioni per la città e l’amministrazione comunale non risponde nel merito. Nel nostro precedente comunicato abbiamo parlato di organizzazione e didel punto vaccinale. Forse non si comprende il significato di queste parole. Si sarebbe potuto almeno investire sulla sicurezza e manutenzione stradale per permettere un accesso in uscita dal punto vaccinale alla via principale, invece che lasciare buche a rischio come si vede dalla foto allegata.

Fonte Gruppo consiliare PD

Direttivo Unione comunale PD

Cosa ancora più grave è la continua opera di depistaggio mediatico che l’Amministrazione, in evidente difficoltà, continua a perpetrare: il partito Democratico non ha assolutamente affermato che non si dovessero effettuare attività fieristiche.

Siamo orgogliosi del nostro centro fieristico, fiore all’occhiello della città, fin dalla sua nascita avvenuta molto prima dei sindaci di destra recentemente succedutesi, e che porta il nome del lungimirante ideatore Lodovico Maschiella. Tuttavia, non serve scomodare la storia per ricordare quali sono i protagonisti che riuscirono ad intuire l’importanza del mercato fieristico a Bastia e ne siamo fieri.

Emerge palesemente lo scarso senso di autocritica e responsabilità di chi, dopo 13 anni di governo, ancora punta il dito verso l’avversario politico e verso chi c’era prima per nascondere le proprie inefficienze.

Ed intanto, scelta dopo scelta, azione dopo azione, emerge l’incapacità di chi amministra e pensa di non sbagliare mai.