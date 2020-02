Al via la seconda edizione dei concerti ’fuori classe‘ Primo appuntamento domani all’auditorium Sant’Angelo con inizio alle ore 18

«I concerti sono stati, già nel 2019, un successo con il pubblico presente e attento – ha sottolineato il direttore -. Per noi è una variante importante nella vita professionale che viviamo a Bastia e che intendiamo condividere con i residenti. La nostra attenzione è rivolta alla comunità con attenzione per i giovani e le famiglie». Flamini dirige la Scuola da sei anni con Faremusica, l’associazione che gestisce la scuola per conto del Comune.

Il primo concerto dei tre appuntamenti previsti è domani alle 18 all’Auditorium Sant’Angelo, luogo ideale per tali manifestazioni. Il debutto è con «Un italiano a Parigi», musiche di Fauré, Casella, e Poluenc, Elga Buono al flauto e Simona Granelli al pianoforte.

‘Le Stagioni’ saranno interpretate da Egidio Flamini (nella foto) su un suo testo musicale. I tredici docenti della scuola si esibiranno non soltanto in questo evento in programma domani ma anche negli altri due concerti previsti dal programma. m.s.