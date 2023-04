Domenica di Pasqua a Bastia Umbra con le tradizioni

A Bastia Umbra torna la tradizionale processione che si svolge nella domenica di Pasqua, al termine della celebrazione religiosa del pomeriggio. Vengono portate in piazza Mazzini dalle Confraternita della Buona Morte e del Cristo Redentore le statue di Gesù risorto (XVII secolo) e quella della Madonna Bella (XVIII secolo ); l’esito dell’inchino con cui si salutano le due statue sarà di auspicio più o meno buono per il raccolto e più in generale per l’anno in corso. Dopo il saluto, le due statue vengono condotte in processione per le vie del centro storico, seguite dalle cinque confraternite, dalle autorità e dalla cittadinanza. Al termine la caratteristica Tombola di Pasqua, organizzata dalla Ass. Pro Loco, nella centrale Piazza Mazzini.