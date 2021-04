Aggiornamento Covid-19 Bastia Umbra diminuiscono casi in tutto il distretto

I dati che ci stanno arrivando dal Sistema Sanitario evidenziano una diminuzione di casi in tutto il distretto. Oggi le persone positive nella nostra città sono 72, i guariti da inizio pandemia 1710, gli isolamenti contumaciali 67. Dopo mesi vediamo scendere finalmente il numero dei contagiati ma resta fondamentale proprio in questa fase continuare a seguire i comportamenti anti-contagio.

Dobbiamo mettere in campo tutti i nostri strumenti per non far circolare il virus in questo momento di riapertura seppure parziale delle scuole, di somministrazione delle vaccinazioni, lo dobbiamo anche per vanificare i tanti sacrifici fatti e che si stanno facendo. Continuano i controlli sul territorio delle Forze dell’Ordine e della Vigilanza Privata e dopo aver messo a disposizione i test di screening gratuiti forniti dalla Protezione Civile regionale per agli addetti ai pubblici esercizi e commercio, artigianato, operanti nel territorio comunale, abbiamo anche la possibilità di aprire a tutta la popolazione fino ad esaurimento dei test.

Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì prossimi infatti circa 400 test, poi nuove date per la settimana successiva in modo da aprire nel breve a 1.000 test.

La prenotazione continua tramite la pagina web specifica sul portale del Comune di Bastia Umbra “Calendario e prenotazione test sierologico rapido gratuito” al link https://www.comune.bastia.pg.it/…/index/idtesto/20174