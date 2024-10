Casi di salmonella a Bastia misure di prevenzione e aggiornamenti

Un’onda di preoccupazione ha investito Bastia Umbra a causa di casi di salmonella registrati nella comunità. In risposta a questa emergenza, ieri, 11 ottobre 2024, si è proceduto con la sanificazione del punto cottura Pascoli e dei terminali di distribuzione coinvolti, in conformità alle indicazioni fornite dalla USL Umbria 1 la sera precedente. Le strutture interessate da questo intervento comprendono diversi plessi scolastici: Infanzia Via Pascoli, Infanzia e Primaria Costano, Infanzia e Primaria XXV Aprile, Infanzia e Primaria Borgo, Primaria Don Bosco e Nido San Lorenzo.

Per garantire la continuità del servizio mensa, è stato predisposto un menù di transizione per il periodo dal 14 al 16 ottobre. Questo provvedimento è stato reso necessario a causa della riorganizzazione del servizio, che prevede l’introduzione di nuovi operatori e furgoni per il trasporto dei pasti, in seguito alla sospensione dell’attività del centro cottura Pascoli.

Oggi, l’Amministrazione ha convocato un incontro presso la Sala Consiliare per fare il punto sulla situazione attuale. All’incontro partecipano il Sindaco, l’Assessora Zocchetti, la Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche, Giusy Anatra, le Cooperative responsabili della preparazione e del trasporto dei pasti, l’autorità sanitaria e le dirigenti scolastiche. L’obiettivo è discutere le misure di prevenzione da adottare e garantire un coordinamento efficace tra tutte le parti coinvolte.

Un’importante comunicazione dell’USL datata 09 ottobre 2024 ha informato i genitori sulle precauzioni da prendere. La raccomandazione principale riguarda l’importanza di un corretto lavaggio delle mani, considerato un’azione fondamentale per prevenire ulteriori contagi. Le autorità competenti hanno espresso l’auspicio che la comunità collabori attivamente per affrontare e risolvere la situazione.

Le scuole sono state sollecitate a comunicare ai genitori le misure di prevenzione da attuare, sottolineando il ruolo cruciale che ciascuno ha nel mantenere un ambiente sicuro per i bambini. Si sottolinea che l’attenzione e la collaborazione di tutti sono essenziali per garantire il benessere degli studenti e la sicurezza dei pasti distribuiti.

La situazione è sotto monitoraggio costante e le autorità competenti rimangono in contatto per gestire al meglio questa emergenza sanitaria. La comunità è invitata a rimanere informata e a seguire le indicazioni fornite per evitare la diffusione di infezioni.

Rimangono in vigore anche ulteriori controlli e verifiche da parte delle autorità sanitarie, per garantire che tutte le strutture rispettino gli standard di igiene e sicurezza alimentare. L’Amministrazione ha confermato il proprio impegno a garantire un rapido ritorno alla normalità, salvaguardando la salute e il benessere dei cittadini.