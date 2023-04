Progetto Bastia presenta Riqualificazione via Roma. Grazie, ma anche no! 📸 [Foto]

Progetto Bastia presenta Riqualificazione via Roma. Grazie, ma anche no!

Progetto Bastia presenta – Il ciclo di divulgazione messo in campo dall’associazione Progetto Bastia, con il secondo numero del magazine dedicato al progetto di riqualificazione di via Roma, si è concluso con un confronto con la città nell’assemblea aperta che è andata in scena ieri sera, in tutto esaurito, Auditorium Sant’Angelo. La prima cosa che si è notata è stata l’assenza del sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti e dell’assessore ai lavori pubblici, Stefano Santoni. Per l’esecutivo, invece, era presente il vicesindaco, Francesco Fratellini e accanto a lui il sindaco delle legislature precedenti quella di Stefano Ansideri.

del Direttore

Marcello Migliosi

Al tavolo gli animatori della Associazione “Progetto Bastia“, Paolo Ansideri, Annie Ceccomori ed Ermanno Spoto, fondatore per altro dell’indomenicata “Radio Umbria Centrale”.

Dopo una breve presentazione degli scopi che si prefigge il sodalizio, descritti dalla dottoressa Ceccomori, Spoto ha illustrato le tecniche che l’associazione ha messo in campo per comunicare alla città quello che in questi mesi è stato prodotto per produrre il difficile lavoro di comunicazione dei lavori messi in campo da PB. Progetto che, per altro, si è dotato di strumenti e di mezzi di comunicazione dedicati poggiati sulle diverse piattaforme informatiche fino ad un proprio blog. Oltre all’appoggio del media locali: Bastia Oggi, Bastia.it e il giornale Terrenostre.

A Paolo Ansideri l’arduo compito di illustrare, con dovizia di particolari, ciò che – ci è sembrato di capire – la Città (almeno quella che ha partecipato) conoscesse poco o niente: via Roma. E il titolo dell’incontro era appunto, “Via Roma, le critiche e una proposta” .

Presentati i “famosi” 10 progetti del 2009 che avrebbero dovuto affrontare il tema della riqualificazione della più importante via di Bastia Umbra.

«Esponiamo fin da subito – ha detto Paolo Ansideri – i più importanti rilievi critici su tutta la vicenda che rivolgiamo agli amministratori: Il mancato esame dei progetti del 2009»

Al di là delle critiche mosse alla Giunta – per altro importanti e giustificate – si è avuta l’impressione che le persone intervenute fossero, via via che venivano presentati i vari lavori dei diversi architetti, sempre più stupite.

Stupite da una immagine quasi bucolica che alcuni davano di Via Roma e dintorni, addirittura con superfici d’acqua, o con auto quasi inesistenti…con corsie con un limite di 30 km orari…

Chi ha esperienza di questo: “Ho detto una sola cosa, ovvero che peserà sulla riuscita di questo progetto l’assenza di un piano del traffico preventivo per avere uno dettaglio dei flussi veicolari e poterne valutare alternative allo scopo di alleggerire il transito su via Roma. Solo l’alleggerimento del traffico veicolare può consentire di gestire la zona 30”

piste ciclabili (per altro quelle da finanziare con urgenza) o percorsi perdonali. In sostanza a volte ci è sembrato di immaginare che via Roma non fosse più il rettilineo che porta e ci fa arrivare da Santa Maria degli Angeli. Ma bensì il viale – lungomare – di una qualche località balneare dell’Adriatico.

Ma i Commercianti che dicono di tutto questo?

Una frase di sintesi l’ha pronunciata proprio Paolo Ansideri mettendo sul tavolo il fatto che tutto ciò che viene realizzato ci appartiene e non si può decidere senza la partecipazione attiva ed effettiva della Città. Val bene, diciamo noi, altresì ricordare che le decisioni che saranno prese cambieranno il volto della città almeno per i prossimi 50 anni: vale la pena?

Per il dettaglio del lavoro sviluppato dal team di Progetto Bastia, vi rimandiamo alla lettura dell’articolo che vi alleghiamo in pagina.

L’ultima considerazione la poniamo però: bisogna per forza fare tutto ciò? E soprattutto questo progetto come si articola con quell’altro di Piazza Mazzini e infine, ma alle periferie quando guarderete?

Tra gli intervenuti, due ex sindaci: Stefano Ansideri e Giancarlo Lunghi, il vicesindaco, Francesco Fratellini, i consiglieri Ramona Furiani, Catia Degli Esposti, Luisa Fatigoni, Franco Possati, l’ex assessore alla cultura (giunta Ansideri) Claudia Lucia (che è anche architetto ndr), l’ex assessore Erigo Pecci e diversi altri esponenti della vita sociale e politica della città compreso Marco Montecucco, presidente Confcommercio Città di Bastia.

Ah, resta inteso eh, che chi vuol partecipare al dibattito lo può fare liberamente scrivendo a direttore@marcellomigliosi.it