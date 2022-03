Domenica esordio in panchina col Bastia per il nuovo allenatore Cristiano Silveri

BASTIA UMBRA – Domenica esordio in panchina per il nuovo allenatore Cristiano Silveri. Partita importantissima in chiave salvezza per i biancorossi. Il Pontevalleceppi è in piena zona play off con 45 punti, mentre il Bastia è in lotta per non retrocedere. La partita sarà diretta dal Sig. Leonardo Cipolloni della sezione di Foligno. Sarà assistito nell’occasione da Jacopo Goretti e Chiara Trotta entrambi della sezione di Perugia.

Fischio d’inizio ore 15:00