Riprendono gli incontri del Sindaco Paola Lungarotti

Le assemblee pubbliche del centro, dei quartieri e delle frazioni riprendonoil 16 marzo presso il Centro Sociale di XXV Aprile per incontrare i cittadini e le cittadine di Cipresso – XXV Aprile – Madonna di Campagna – Santa Lucia. Un impegno di questa Amministrazione per condividere l’attività svolta e raccogliere le istanze del territorio. E’ stato realizzato un Report di metà legislatura – da Giugno 2019 al 31 Dicembre 2021che sarà consegnato ai cittadini e alle cittadine durante gli incontri. Un report dell’attività realizzate dall’Amministrazione in questi due anni e mezzo di mandato, con le azioni più significative che perseguono obiettivi di coesione, riqualificazione e innovazione.

L’attenzione alla persona nella dimensione individuale e sociale, nelle sue necessità, orienta le scelte e individua gli obiettivi politici e di governo di questa Amministrazione, approvati dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2019. Per una conoscenza più dettagliata di quanto realizzato, si possono inoltre visionare le verifiche di mandato 2020 e 2021 pubblicate nel sito istituzionale: Home page del Comune www.comune.bastia.pg.it – Amministrazione trasparente- atti generali –atti di pianificazione – relazioni- mandato 2019-2024.

Gli incontri sul territorio si svolgeranno alle ore 21.00

Mercoledì 16 Marzo Cipresso – XXV Aprile – Madonna di Campagna – Santa Lucia presso Centro Sociale di XXV Aprile

Giovedì 17 Marzo Bastia centro – Mezzo Miglio e Borgo I Maggio presso Centro San Michele

Lunedì 21 Marzo – Campiglione – Bastiola presso Centro Sociale di Campiglione

Martedì 22 Marzo- Ospedalicchio presso Centro sociale di Ospedalicchio

Giovedì 24 Marzo- Costano e San Lorenzo presso Centro Sociale Costano