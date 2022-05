Via a playoff e playout di Eccellenza, fischio di inizio alle 15,30 su tutti i campi

Via a playoff e playout di Eccellenza. Si gioca in gara unica con il regolamento che prevede i tempi supplementari in caso di parità al 90’. Se anche al 120’ dovesse persistere la parità, sarebbe qualificata la squadra meglio posizionata in classifica. Fischio di inizio alle 15,30 su tutti e tre i campi interessati.

Narnese-Ellera: semifinale playoff affidata a Ilaria Possanzini di Foligno, assistita da Foglietta di Foligno e Cannoni di Città di Castello. Due risultati su tre per la Narnese .

La vincente sfiderà il Lama, al Polchi Laurenzi, domenica 22 maggio. In finale due risultati su tre per il Lama. Bastia-Castel del Piano e Angelana-Ducato Spoleto le due semifinali playout. Due risultati su tre per Bastia e Angelana. Chi perde retrocede in Promozione, chi passa il turno accede all’ulteriore spareggio. Bastia-Castel del Piano arbitra Scifo di Nuoro, assistito da Ben Boubaker e Costantini di Foligno. Angelana-Ducato Spoleto si gioca allo Spoletini di Cannara per l’indisponibilità del Migaghelli di Santa Maria degli Angeli, occupato per il Trofeo Città di Assisi. Arbitra Ravara di Valdarno, assistito da Servili e Proietti di Terni.