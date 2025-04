Murales per il super tifoso “Bagattone” «Domenica tutti allo stadio»

La squadra di casa in cerca della vittoria contro il Cannara

per restare in Eccellenza

BASTIA UMBRA – Domenica 27 aprile ore 13, i tifosi organizzati bastioli, in occasione di Bastia – Cannara, organizzeranno un pranzo presso le ex biglietterie dello stadio, in piazza Armando Serlupini, per poi presentare un murales in onore di uno storico tifoso scomparso: Alfredo Meschini ma per tutti “Bagattone”. Il pranzo, aperto a tutti, sarà a base di salsicce, puntarelle e trecciola.



Oltre al murales verrà installata una targa all’interno dello stadio nel punto della gradinata coperta dove Alfredo seguiva le partite casalinghe del suo amato Bastia 1924. Con l’occasione i tifosi, in collaborazione con il comune di Bastia Umbra, hanno riqualificato l’intera area delle ex biglietterie, pitturando i muri e ripristinando l’illuminazione pubblica, rendendo l’area molto più gradevole.

I direttori di gara per il match valido per la 14a giornata di ritorno Eccellenza Umbra, in programma domenica 27 Aprile alle ore 16:00 allo stadio “Carlo Degli Esposti” di Bastia Umbra.

Arbitro: Andrea Musumeci (Sez. AIA di Cassino).

Assistenti: Lucia Quintili e Simone Servili (Sez. AIA di Terni).