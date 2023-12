Tutto pronto per l’Invernalissima: celebre mezza maratona di Bastia

Tutto pronto per l’Invernalissima – Il 17 dicembre 2023 segna il ritorno dell’attesissima Invernalissima a Bastia Umbra. Questa gara podistica, una delle più partecipate a livello nazionale, si svolge sulla classica distanza della mezza maratona ed è un evento fisso nel calendario nazionale Fidal.

La manifestazione, che quest’anno celebra la sua 45ᵃ edizione, vanta già più di 900 iscritti. L’evento avrà luogo a Umbriafiere, con partenza e arrivo nello stesso luogo, creando un percorso circolare che permette ai partecipanti di godere appieno dell’atmosfera della gara.

Durante la mattinata della gara, dalle 9.00 alle 12.30, diverse strade saranno temporaneamente chiuse al traffico per garantire la sicurezza degli atleti. Tra queste vi sono piazza Moncada, via delle Nazioni, via Hochberg, via Cipresso, via Santa Lucia, via Torgianese, via dell’Isola Romana, via Vittorio Veneto, piazza Campo del Mercato, via San Michele Arcangelo, via San Costanzo, via Gramsci, via Cambogia, via Giappone, via Bulgaria, via degli Ippocastani, via delle Industrie, e via delle Nazioni.

L’Invernalissima è un evento che unisce sport e comunità, e la sua 45ᵃ edizione promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Con il suo percorso impegnativo ma panoramico, l’Invernalissima offre un’opportunità unica per gli atleti di mettersi alla prova e per la comunità di Bastia Umbra di unirsi in un evento festivo e inclusivo.