Bastia Ferma la Capolista Pierantonio: 0-0 nonostante doppia inferiorità

Bastia Ferma la Capolista – Un punto d’oro per il Bastia al Degli Esposti, che ferma sullo 0-0 la capolista Pierantonio nonostante una doppia inferiorità numerica per un’ora. Al 35’ del primo tempo, Reka ha rimediato il secondo cartellino giallo, e solo un minuto dopo, stessa sorte è toccata a Ndiaye. Nonostante la doppia superiorità numerica, i biancazzurri del Pierantonio non sono riusciti a scardinare la porta difesa da Taiti.

Il pareggio permette al Pierantonio di mantenere un vantaggio di tre punti sul Sansepolcro.

Formazioni:

Bastia (4-3-3): Taiti; Muzhani, Subbicini, Bei, Reka; Rosignoli, De Santis (19’st Casale), Ndiaye; Del Prete (24’st Santucci), Morlandi, Monteiro (43’pt Cozzali). A disposizione: Rossi, Belloni, Mencarelli, Cozzali, Santucci, Kange, Casale, Cicioni, El Fardzi. Allenatore: Alessandria.

Pierantonio (4-3-3): Zandrini; Pettinelli, Allegrucci, Petrara, Scarlino (38’st Cervini); Laassiri, De Iuliis, Piras (27’st Passeri); Salis M. (27’pt Gaggioli), Fastellini, Salis Y. A disposizione: Sergiacomi, Conti, Montefusco, Gaggioli, Cervini, Rondoni, Procacci, Berettini, Passeri. Allenatore: Bruni.

Arbitro:

Vitali di Perugia (assistenti: Giacometti, Biagiotti).

Cronaca della partita:

Al 35′ del primo tempo, il Bastia ha subito un duro colpo con l’espulsione di Reka per doppia ammonizione. Solo un minuto dopo, anche Ndiaye ha visto sventolare il secondo giallo, lasciando il Bastia in nove uomini contro undici. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Alessandria ha resistito agli attacchi incessanti del Pierantonio, difendendo con grinta e determinazione.

Nel secondo tempo, il Pierantonio ha cercato di sfruttare la doppia superiorità numerica, ma la difesa del Bastia, guidata da un Taiti in grande forma, ha retto l’urto. Anche gli inserimenti di Passeri e Gaggioli non sono riusciti a fare la differenza per la squadra ospite, che non ha trovato il gol della vittoria.

Gli ultimi minuti di recupero sono stati intensi, con il Pierantonio che ha tentato l’assalto finale, ma senza successo. Il fischio finale ha sancito un pareggio che, se da un lato mantiene la capolista in testa con un margine ridotto, dall’altro rappresenta un risultato di grande valore per il Bastia, che ha mostrato carattere e compattezza difensiva.

Note:

Recupero: 1′ pt, 7′ st. Espulsi: al 35′ pt Reka (B), al 36′ pt Ndiaye (B), entrambi per doppia ammonizione.

Il pareggio odierno al Degli Esposti è un chiaro segnale della solidità del Bastia, capace di tenere testa alla capolista Pierantonio anche in doppia inferiorità numerica. Un risultato che dà fiducia alla squadra di Alessandria in vista dei prossimi impegni di campionato.