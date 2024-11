Elezioni Regionali Umbria: Avviso per Tessere Elettorali Esaurite o Smarrite

Elezioni Regionali – In vista delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, previste per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, l’Ufficio Elettorale invita tutti i cittadini a controllare la propria tessera elettorale. Gli elettori che hanno esaurito tutti gli spazi per la certificazione del voto devono recarsi all’Ufficio Elettorale per ottenere una nuova tessera.

Per evitare lunghe file o attese nell’imminenza della consultazione elettorale, gli elettori possono recarsi fin da ora all’Ufficio Elettorale, esibendo la tessera esaurita per la verifica. In caso di tessera smarrita, l’Ufficio Elettorale rilascerà un duplicato previa dichiarazione e richiesta da parte del cittadino.

L’Ufficio Elettorale, situato in Piazza Cavour n. 19, è aperto nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 9:00 alle 12:30

Martedì pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:30

Nei due giorni antecedenti le votazioni, venerdì 15 e sabato 16 novembre, l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto dalle 9:00 alle 18:00. Nei giorni di votazione, domenica 17 novembre, l’ufficio sarà aperto dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 18 novembre dalle 7:00 alle 15:00.

L’Ufficio Elettorale sottolinea l’importanza di verificare per tempo la validità della propria tessera elettorale per garantire una partecipazione senza intoppi alle prossime elezioni regionali. Gli elettori sono invitati a non aspettare l’ultimo momento per richiedere una nuova tessera o un duplicato, al fine di evitare disagi e lunghe attese.

Le elezioni regionali rappresentano un momento cruciale per la democrazia locale, e la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per il buon funzionamento del processo elettorale. L’Ufficio Elettorale è a disposizione per fornire assistenza e informazioni utili a tutti gli elettori.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero di telefono indicato sul sito ufficiale del Comune o recarsi direttamente presso la sede in Piazza Cavour n. 19.

In conclusione, l’Ufficio Elettorale invita tutti i cittadini a verificare la propria tessera elettorale e a recarsi per tempo presso l’ufficio per ottenere una nuova tessera o un duplicato in caso di smarrimento. La collaborazione di tutti gli elettori è essenziale per garantire un processo elettorale ordinato e senza intoppi.