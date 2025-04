Bastia Umbra celebra la lettura con 15 eventi culturali

Al via la XV edizione del Maggio dei Libri in città

Prende il via a Bastia Umbra la quindicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, con un calendario che propone quindici appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese di maggio. La Biblioteca Comunale cittadina, insieme ad altre realtà locali, coordina una serie di iniziative rivolte a un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, confermando la centralità della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva.

L’iniziativa nazionale, nata nel 2011, mira a diffondere il valore del libro anche al di fuori dei luoghi abituali della cultura, coinvolgendo enti pubblici, istituti scolastici, librerie, associazioni e realtà editoriali. L’obiettivo è attrarre anche chi abitualmente non legge, attraverso proposte capaci di stimolare la curiosità e avvicinare nuovi pubblici alla lettura.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Intelleg(g)o”, articolato in tre direttrici: “Intelleg(g)o dunque sono”, “Intelleg(g)o dunque sento”, “Intelleg(g)o dunque faccio”. Il filo conduttore è la lettura intesa come esercizio che potenzia il pensiero critico, modella l’intelligenza e rafforza la consapevolezza. Le attività in programma a Bastia Umbra riflettono pienamente questo spirito, con proposte diversificate che comprendono presentazioni di libri, laboratori, incontri formativi e momenti di lettura condivisa.

Il programma si apre domenica 4 maggio presso l’Auditorium Sant’Angelo, dove sarà presentato “Salt Girl” di Nina C. Nei giorni successivi, la Biblioteca Comunale ospiterà più appuntamenti con “Nati per Leggere”, rivolti alla primissima infanzia, con tappe previste anche il 5, 19 e 26 maggio.

Il 9 maggio è particolarmente ricco di proposte: alle 18 al Teatrino di Piazza Mazzini si terrà la presentazione del libro di Giovanni Ciao, mentre alle 20:30 la Biblioteca di Ospedalicchio accoglierà l’autrice Silvana Sonno con il suo saggio sulle donne nel Risorgimento. Sempre il 9, alle 21, è previsto un incontro informativo su Erasmus e altre opportunità all’estero.

Il calendario prosegue domenica 11 maggio con l’evento “Dalla pietra alla stoffa”, dedicato all’arte di Maria Caldari. Il 14 maggio sono previste due iniziative presso la Biblioteca Comunale: una sessione di letture per future mamme al mattino, e un forum giovanile nel pomeriggio.

Venerdì 16 maggio l’Auditorium Sant’Angelo ospita la serata “Bastia Presenta Tesi”, con la presentazione di tre lavori universitari che spaziano dall’arte alla filosofia, fino alla sanità. A chiudere il ciclo di incontri, il 23 maggio si terrà un appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale e alle prospettive occupazionali per le nuove generazioni.

Il Maggio dei Libri a Bastia Umbra si conferma così un’occasione importante per promuovere la lettura in tutte le sue forme e consolidare la funzione culturale delle biblioteche pubbliche come luoghi di incontro, apprendimento e condivisione.