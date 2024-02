Grande attesa per il primo concerto della terza edizione di Bastia Classica

promosso dal Comune di Bastia e l'assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Cristina Capano. Tutti i concerti si svolgeranno all'Auditorium Sant'Angelo, alle ore 17 con ingresso libero.

Protagonista del concerto inaugurale il 25 febbraio la pianista Chiara Biagioli, lodata per le notevoli capacità tecniche, per la profonda cura della qualità del suono e per una inesauribile e scrupolosa musicalità. La pianista torinese proporrà un programma che abbraccia repertori dal ‘500 al ‘900: la Canzona francese del principe di Carlo Gesualdo, le meravigliose Scene della foresta op. 82 di Robert Schumann, la Sonata di Paul Dukas per concludere con il poema coreografico La Valse di Maurice Ravel.

Dopo il diploma di laurea con il massimo dei voti, la lode e la menzione di merito presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con Claudio Voghera, ha conseguito il PSC degree presso il Colburn School Music Conservatory a Los Angeles e il Master in pianoforte solista presso l’Hochschule fuer Musik und Tanz a Colonia sotto la guida di Fabio Bidini. Attualmente si sta perfezionando a Perugia sotto la guida di Mariangela Vacatello ed è assistente della classe di pianoforte del M. Voghera presso il Conservatorio G. Verdi di Torino.

Nel 2019 ha fatto il suo debutto in Nord America eseguendo il Concerto per pianoforte di W. A. Mozart KV 488 con la Colburn Orchestra a Los Angeles, diretta da B. Manis.

Nel 2024, ha inaugurato l’anno accademico del Conservatorio Morlacchi eseguendo il Concerto per pianoforte e orchestra KV 467 di W. A. Mozart insieme all’orchestra del Conservatorio, diretta da G.L. Zampieri, in un doppio concerto negli Auditorium di Perugia e di Foligno.

Nel 2018 Chiara è stata insignita del Melvin Jones Fellow dal Lions Club International e del Certificate of Appreciation dal presidente internazionale Dr. Jung-Yul Choi, come simbolo del suo profondo impegno a sostegno di progetti umanitari delle Nazioni Unite attraverso la musica. Chiara infatti è Impegnata nella partecipazione di attività legate all’impegno sociale e si esibisce regolarmente per Organizzazioni di beneficenza nelle scuole, negli ospedali e nelle case di riposo, e si dedica all’ insegnamento e alla formazione musicale delle giovani generazioni.

L’opening del concerto è affidato a Tommaso Fabianelli, allievo del Liceo musicale Petrarca di Arezzo, che eseguirà di S. Rachmaninov, Études-Tableaux in fa minore op.33 n. 1 e di F. Liszt Rigoletto, Paraphrase de concert S 434.

Seguiranno:

– 3 marzo per la prima volta a Bastia Classica un quartetto d’archi, il Quartetto Klem, composto da Elena Pavoncello e Sofia Bandini violini, Carlotta Libonati viola e Lara Biancalana violoncello con musiche di Beethoven e Prokofiev. L’opening vedrà protagonista Margherita Dispensa, una giovane violinista del liceo Italo Calvino di Città della Pieve che eseguirà musiche di Bach per violino solo.

– 10 marzo un duo femminile, Francesca Senatore alla viola e Francesca Bandiera al pianoforte con musiche di Bruch, Schumann e Brahms mentre Alessio Sinagra, pianista studente al Conservatorio Morlacchi di Perugia eseguirà nell’opening al concerto musiche di Bach e Chopin.

– 17 marzo, il recital di un altro giovane talentuoso, Riccardo Gagliardi, pianista e direttore d’orchestra che propone un programma con musiche di Scarlatti, Mozart, Schumann e Chopin. L’opening è affidato alla studentessa più giovane in cartellone, Matilde Formentelli del Conservatorio Morlacchi di Perugia che eseguirà musiche di Bach, Chopin e Liszt.