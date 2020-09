Lega Bastia, finalmente qualcosa si muove su problema sicurezza

BASTIA UMBRA – Dopo aver rivolto innumerevoli segnalazioni circa lo stato di crescente insicurezza che affligge i cittadini di Bastia Umbra che purtroppo nell’ultimo periodo sono stati turbati da episodi di vandalismo e malavita, il Gruppo Consiliare della Lega di Bastia Umbra ha accolto con grande piacere che l’amministrazione comunale, a seguito dell’incontro con il Prefetto, ha deciso di adottare misure per implementare il sistema di controllo sul territorio.

“Questa decisione è certamente apprezzata dal nostro Gruppo – spiegano i consiglieri Catia degli Esposti e Jessica Migliorati – che già in diverse occasioni aveva sensibilizzato l’amministrazione verso questa insicurezza emergente nel territorio. È altresì stupefacente leggere che le iniziative messe in campo per combattere episodi criminosi rispecchino in toto il contenuto della mozione presentata dal Gruppo Lega all’ultimo consiglio comunale di luglio, nei confronti della quale i gruppi di maggioranza hanno espresso il loro dissenso bocciandola.

La sicurezza è un tema molto sentito dalla Lega e proprio per questo siamo felici di vedere che finalmente questa amministrazione di centrodestra dedica alla sicurezza nel territorio l’attenzione che merita”. Il Gruppo Consiliare della Lega rinnova all’amministrazione la sua disponibilità a collaborazioni future per il miglioramento della sicurezza urbana./Simona Fuso – uff stampa Lega