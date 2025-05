Inaugurata la 13° edizione di Caccia Village 2025

Un pubblico entusiasta accoglie la manifestazione a Bastia Umbra

Inaugurata – È stata inaugurata oggi la 13° edizione di Caccia Village, evento di punta dedicato agli appassionati di caccia e tiro, che anche quest’anno si svolge negli spazi di Umbriafiere. La manifestazione ha visto il taglio del nastro con la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Sen. La Pietra, che ha preso parte all’apertura insieme a numerose autorità locali e regionali, tra cui l’Assessore regionale all’Agricoltura Simona Meloni, il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, e il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci. Presente anche il Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri.

L’evento ha visto un’affluenza numerosa sin dalle prime ore, con una prevendita dei biglietti che aveva già dato segnali di un successo anticipato. La fiera, che rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del settore, ha riaperto le sue porte confermando il suo ruolo centrale per il centro e sud Italia. Con oltre 30.000 metri quadrati di spazio espositivo e 383 espositori, Caccia Village ha offerto una vasta gamma di prodotti e novità per gli amanti della caccia.

“Un evento che ogni anno cresce e raccoglie sempre più pubblico”, ha dichiarato Stefano Ansideri, Presidente di Umbriafiere, sottolineando come Caccia Village si sia ormai consolidato come uno degli eventi più importanti del panorama fieristico italiano. “La qualità delle esposizioni e la varietà degli eventi che caratterizzano la manifestazione sono alla base del suo successo, che ogni anno attira visitatori da ogni parte d’Italia”, ha aggiunto Ansideri.

Andrea Castellani, patron della manifestazione, ha ribadito l’importanza di Caccia Village, definendo l’evento come una vera e propria “community”, un luogo dove gli appassionati si ritrovano ogni anno per condividere la loro passione. “Ciò che distingue questa fiera è proprio il senso di appartenenza che siamo riusciti a creare negli anni”, ha dichiarato Castellani, commentando l’entusiasmo del pubblico che ha affollato la fiera sin dall’apertura. “Quest’anno abbiamo ospitato oltre 380 espositori e sono stati previsti numerosi eventi e attività che spaziano dalla caccia al tiro sportivo, senza dimenticare gli amanti della gastronomia, con l’Area Cibo Selvaggio, dove ogni ora si sono susseguite degustazioni di selvaggina.”

Nel corso della giornata sono stati organizzati numerosi eventi, convegni e attività che hanno riscosso grande successo. Il pubblico ha potuto partecipare a spettacoli e incontri dedicati alle varie sfaccettature del mondo della caccia, nonché a momenti di approfondimento professionale e ludico. Il programma della giornata ha incluso anche attività gastronomiche, come la possibilità di assaporare piatti a base di selvaggina, una delle particolarità di Caccia Village, che ogni anno rende ancora più speciale l’esperienza dei visitatori.

Uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione è stato il “Cinghiale Day”, con diverse attività che hanno coinvolto esperti del settore. Il primo giorno di fiera si è concluso con l’annuncio dell’incontro previsto per domani, che vedrà come protagonista il giornalista Roberto Parodi. Alle ore 11, Parodi terrà un talk incentrato sulla caccia e sul suo ruolo nella cultura e nelle tradizioni italiane, un appuntamento che promette di attirare ancora più visitatori, interessati ad approfondire tematiche legate al mondo della caccia e delle tradizioni rurali.

Concludendo la giornata di apertura, l’evento ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama fieristico del settore, un successo che non fa che crescere di anno in anno. L’affluenza massiccia del pubblico e l’interesse suscitato dai numerosi eventi confermano che Caccia Village è destinato a restare un appuntamento fondamentale per gli appassionati di caccia e tiro in Italia. La fiera proseguirà anche nei prossimi giorni, con altre attività e momenti di incontro per i professionisti del settore e per chi desidera avvicinarsi al mondo della caccia.