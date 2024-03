Accordo coesione tra Governo e Regione Umbria, premier Meloni a Umbriafiere

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sabato 9 marzo alle ore 10.45, sarà a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Umbria (Umbriafiere). “Sono felice di annunciarvi che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Umbria questo sabato dalle ore 10:30, presso il Centro Umbriafiere di Bastia Umbra, per la firma dell’Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra il Governo e la Regione Umbria. È per noi motivo di grande orgoglio accogliere per la prima volta il Premier Meloni nel nostro cuore verde d’Italia!” Scrive in un post la presidente della Regione Umbria.