ExtraChocolate, a Bastia Umbra dal 15 al 24 ottobre, golose novità da scoprire

Si è svolta la conferenza stampa ExtraChocolate con il Sindaco Paola Lungarotti e il Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, presso la Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra. Dal Centro fieristico di Umbriafiere, con Eurochocolate l’intero territorio di Bastia Umbra sarà ricoperto di cioccolato. Un caratteristico trenino farà da transfer tra Umbriafiere e il polo ExtraChocolate, un ricco palinsesto fatto di attività didattiche, musica, cultura e tradizione animerà il Centro storico di Bastia per tutta la durata dell’evento.

da Ufficio stampa

Comune di Bastia

Il percorso tra Eurochocolate e il Centro di Bastia sarà reso ancora più goloso grazie al Pieditour, una dolce passeggiata a tappe che abbinerà la descrizione dei luoghi del territorio a curiosità sul mondo del cioccolato. In piazza Mazzini una tensostruttura, la Casa Extrachocolate – con una mostra di manifesti pubblicitari d’epoca della ditta Perugina realizzati dal grafico bastiolo, prof. Giovanni Angelini – sarà il punto di riferimento per laboratori didattici con le scuole di Bastia Umbra, show cooking e chocktail live bar con i migliori barman della città: ogni sera un ospite diverso ed esclusivi cocktail a base di cioccolato ideati per l’occasione, accompagnati da show di livello.

Il cartellone prevede la musica live di Manitoba (16 ottobre, direttamente da X-Factor) e Please Diana (23 ottobre); le esilaranti esibizioni degli stand up comedian Chiara Becchimanzi (18 ottobre) e Tommaso Faoro (20 ottobre); le serate dei venerdì (15 ottobre e 22 ottobre) saranno a cura di Chroma Festival con la selezione musicale dei DJ del Rollover Staff. Inoltre, Chocoshow con degustazioni, esibizioni della Banda di Costano, ma anche Chocoart: opere realizzate con vero cioccolato e un’estemporanea di pittura.

E ancora, sport negli appuntamenti Chocoincontri e Parole al cioccolato presso la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe. Cioccolato anche all’Auditorium Sant’Angelo con dolci contrasti, versi, parole e musica con l’Associazione Corale Città di Bastia. Un passo nella storia al Monastero Benedettino di Sant’Anna con la Conferenza sullo storia del rapporto fra vita monastica e cioccolato. Non mancheranno incontri su cioccolato e salute.

“L’obiettivo dell’Amministrazione – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – è di dare sostegno a tutte quelle realtà che sono state fortemente colpite dalla pandemia, generando una ricaduta positiva su tutto il territorio, in collaborazione con le Associazioni di Categoria di Bastia Umbra, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Fipe, ma anche con le Associazioni di volontariato, con le scuole, il settore sociale, cultura e sport, coinvolgendo attivamente le attività del territorio comunale, le Consulte, la Pro Loco, l’Ente Palio, la Parrocchia. Dalle strutture ricettive ai ristoratori, ai centri benessere, agli esercenti del nostro territorio pacchetti a tema, dal Dolce alle Choco colazioni, i Choco aperitivi e i Menù a tutto cacao. Serate a tema cioccolato pensate da ristoranti, bar ed enoteche; e ancora Centri estetici e SPA pronti a dispensare dolci trattamenti a base di cacao e cioccolato. Lavorare in rete è uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione comunale consapevole che il tutto è più della somma delle singole parti”.

Chocoschool

Dal lunedì al venerdì

09.30 > 12.00 Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

Laboratori didattici a cura di APS AnimataMente e Biblioteca Comunale “A. La Volpe”.

Dal lunedì al sabato

09.30 > 12.00 – 14.00 > 15.00 Casa Extrachocolate

Laboratori didattici con le scuole di Bastia Umbra a cura di APS AnimataMente, firmati ICAM Cioccolato.

15.00 > 17.00 Casa Extrachocolate

Laboratori rivolti a bambini e adulti per conoscere il cioccolato divertendosi.

18 OTTOBRE 17.00 > 19.00

Cioccolì Cioccolà, il segreto è tutto qua

Gioca e impara insieme alla Ludoteca Gianni Rodari di Bastia Umbra

Chocoshow

17 – 19 – 21 – 24 OTTOBRE

21.00 > 22.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Degustazione di grappa e acquaviti con abbinamenti di cioccolata a cura di ANAG. In collaborazione con Vanini.

15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 OTTOBRE

19.30 > 23.30 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Show cooking dedicato alle praline a cura di Nicola MARAMIGI, Chocolatier.

Chocktail Live Bar. I migliori barman della città, ogni sera un ospite diverso: esclusivi cocktail a base di cioccolato, ideati per l’occasione, accompagnati da live music, dj set e stand-up comedy show.

15 e 22 Ottobre ROLLOVER Dj Set

16 Ottobre MANITOBA

18 Ottobre CHIARA BECCHIMANZI

20 Ottobre TOMMASO FAORO

23 Ottobre PLEASE DIANA

23 OTTOBRE 16.45 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Esibizione della Banda di Costano con esecuzione di marce tipiche, arrangiamenti di musica popolare, musica leggera e di brani noti.

17.30 e 18.45 Auditorium Sant’Angelo, Piazza Umberto I

Concerto. Canti d’amore felice e corrisposto o amanti in umile adorazione di donne bellissime sebbene crudeli? Testi disperati e cinici o maliziose allusioni al più forte dei desideri? Nella musica polifonica dal 1500 in poi c’è spazio per ogni sentimento e per ogni suo opposto. Dolci contrasti: versi altissimi e parole crude a raccontare in musica ciò che a noi dà vita.

Associazione Corale Città di Bastia | Pianoforte Paola Ceccarelli | Direttore Pietro Caraba

Chocoart

24 ottobre

09>18.00 Piazza Mazzini

Tutte le forme del cioccolato.

Il paesaggio della natura con la bellezza e il fascino delle piantagioni degli alberi di cacao e i suoi frutti. Le opere saranno realizzate con vero cioccolato.

Estemporanea di pittura a cura del Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria.

19.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Premiazione Estemporanea di pittura | Premio Eurochocolate 2021

Chocoincontri

15 OTTOBRE 17.00 > 18.00 Monastero Benedettino di Sant’Anna, Piazza Umberto I

Conferenza sulla storia del rapporto fra vita monastica e cioccolato. Interverranno Suor Myriam D’AGOSTINO, Lucia ZANDONAI e Suor Manuela ZAMBIANCO.

17.00 > 19.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Inaugurazione della mostra di manifesti pubblicitari d’epoca della ditta Perugina realizzati dal disegnatore bastiolo prof.Giovanni ANGELINI, Capo dell’ufficio pubblicità e Direttore artistico dell’azienda Perugina tra il 1935 e la fine degli anni ’60. Mostra a cura della Pro Loco Bastia Umbria.

16 OTTOBRE

18.00 > 19.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Incontro di presentazione con le associazioni della Consulta del Sociale, con degustazione finale dei tradizionali maccheroni dolci.

17 OTTOBRE

10.00 > 12.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Giochi ed esercitazioni a tema per tutti i bambini presenti: percorsi di orientamento, staffetta, salto in lungo, salto in alto e partenze dai blocchi. A cura di ASD Athlon.

15.00 > 17.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Dimostrazione di Powerlifting: tre giovani atleti ci spiegheranno in cosa consiste questa disciplina sportiva e ce ne daranno alcune dimostrazioni. A cura di ASD Merlin.

17.00 > 19.00 – Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Esibizione di ginnastica ritmica da parte delle ginnaste agoniste “Silver” che si cimenteranno in esercizi di gara e di squadra a corpo libero. A cura di ASD Gymnica.

19 OTTOBRE

17.00 > 19.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Incontro organizzato dalle Farmacie Comunali di Bastia Umbra e dall’Università di Perugia sullo sviluppo del cioccolato funzionalizzato e il suo impatto sulla salute, nell’ambito del progetto europeo di ricerca CHOKO-AGE. Interverranno il Prof. Francesco GALLI, Università degli Studi di Perugia, Dip. Scienze Farmaceutiche e la Dott.ssa Anna MIGNI, Laureata in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Perugia. Coordina: Dott.ssa Roberta GABRIELLI, Direttore e Responsabile Settore Farmacie del Comune di Bastia Umbra.

21 OTTOBRE

17.00 > 19.00 Auditorium Sant’Angelo, Piazza Umberto I

PAROLE AL CIOCCOLATO, pomeriggio letterario con Bertoni Editore:

Racconti, aforismi, haiku e poesie sul cioccolato. A cura di Jean Luc Bertoni e Bruno Mohorovich. Con i poeti e gli scrittori della Bertoni Editore. A cura della Biblioteca Comunale Alberto La volpe

22 OTTOBRE

11.30 > 12.30 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Dopo venti anni dall’uscita della prima avventura di Tino e Nugabella, l’autrice Chiara PATARINO festeggia con noi il traguardo raggiunto con la presentazione dell’ultimo libro: “Tino il cioccolatino e il viaggio al tempo del cacao”. Verranno proiettati video musicali con letture animate e giochi interattivi per tutti i bambini.

22 OTTOBRE

18.00 Casa Extrachocolate, Piazza Mazzini

Presentazione del torneo interregionale “Eurochocolate” di calcio giovanile, rivolto ai pulcini, che si svolgerà da venerdì 22 ottobre a domenica 24 ottobre.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

L’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass.

Tutti gli eventi, gli incontri ed i laboratori saranno a INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.

Info e prenotazioni

bastia @eurochocolate.com

+39 3937270512

www.eurochocolate.com/2021