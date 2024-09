Grande affluenza per la seconda edizione di “In Palio” a Bastia Umbra

Grande affluenza per seconda – La seconda edizione di “In Palio”, organizzata dall’Ente Palio de San Michele a Bastia Umbra, si è conclusa con grande partecipazione e coinvolgimento. Le due giornate hanno avuto come obiettivo principale il tema dell’inclusione in vari ambiti, combinando divertimento e riflessione sociale, e aprendo la strada alla 62° edizione del Palio de San Michele, in programma a breve.

Il programma è iniziato venerdì sera, quando Piazza Mazzini ha accolto centinaia di persone per un concerto dal vivo. Sul palco si sono esibiti DJ RALF, affiancato da Anna V., Red, Akillle e Franco B., offrendo una serata di musica e intrattenimento che ha riscosso un notevole successo. Il pubblico ha partecipato attivamente, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Il giorno successivo, sabato, è stato invece interamente dedicato al tema dell’inclusione. Numerose associazioni locali hanno collaborato per organizzare attività volte a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’inclusione sociale. Tra queste, il convegno intitolato “Inclusione: Pensiamoci Insieme” ha rappresentato un momento di riflessione fondamentale. Diversi esperti e relatori hanno condiviso le loro esperienze professionali, affrontando il tema da prospettive differenti e offrendo approfondimenti su come promuovere una vera inclusione nella società.

Il pomeriggio ha visto lo svolgimento degli Inclusive Games presso il Centro Sportivo di Borgo Primo Maggio, un’occasione per coinvolgere persone di tutte le età in attività sportive accessibili a tutti. A seguire, è stato presentato lo spettacolo teatrale “E tu, come mi vuoi?”, basato sul XXX Canto del Purgatorio di Dante Alighieri. Questo spettacolo è stato realizzato dal Centro Diurno “Faccio Parte” di Bastia Umbra, in collaborazione con l’Associazione Artecheinclude, che gestirà un corso di teatro inclusivo per giovani, finanziato grazie ai fondi raccolti durante l’evento.

L’intera giornata di sabato si è conclusa con momenti di convivialità, grazie alla presenza di vari punti di ristoro e street food. Le persone hanno potuto socializzare e rilassarsi, contribuendo a creare un clima di comunità.

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha espresso la propria soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di iniziative che combinano divertimento e impegno sociale. Il tema dell’inclusione è stato affrontato in modo pratico e concreto, dimostrando come sia possibile creare opportunità di partecipazione per tutti, a prescindere dalle barriere fisiche o sociali.

Includere significa, infatti, dare a tutti la possibilità di partecipare in modo equo a varie attività, che si tratti di sport, teatro o intrattenimento. Questo principio è alla base delle due giornate di “In Palio”, che hanno visto il coinvolgimento di persone con diverse abilità e background, promuovendo la partecipazione attiva in ogni ambito della vita quotidiana.

L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Ente Palio de San Michele, il Comune di Bastia Umbra, i numerosi volontari e le associazioni locali. Un ringraziamento particolare va agli sponsor e ai cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa, contribuendo al suo successo.

Ora, con il successo di questa seconda edizione di “In Palio”, l’attenzione si sposta verso la preparazione della 62° edizione del Palio de San Michele, che colorerà Bastia Umbra e vedrà la partecipazione dei vari rioni in competizione. Le prossime settimane saranno all’insegna dei preparativi, per dare il via a uno degli eventi più attesi dell’anno.

La manifestazione “In Palio” ha confermato la sua capacità di coniugare momenti di svago con tematiche di rilevanza sociale, dimostrando che l’inclusione non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un processo continuo che richiede impegno da parte di tutti i settori della società.