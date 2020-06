Chiama o scrivi in redazione

Il Palio nel cuore, a settembre ci sarà una festa diversa

da Nicola Angione (Ufficio Stampa Ente Palio de San Michele)

Come si può disputare una sana competizione con delle limitazioni sull’aggregazione? Come si può finanziare una manifestazione così grande, andando a bussare alle casse di aziende che faticano a pagare i loro dipendenti?

Come si può chiudere gli occhi e non essere solidali a chi rischia la vita, mettendo a repentaglio la propria salute?

Il Palio non è dentro una distanza di sicurezza.

Ma le emozioni che l’hanno creato si possono comunque vivere.

Il Palio 2020 non verrà assegnato.

Questa, è stata una decisione molto sofferta, espressa dalla maggioranza del Consiglio Direttivo dell’Ente Palio in virtù delle attuali condizioni di vita, prevenzione e sanità.

Tuttavia, “Settembre” non verrà cancellato e, con la convinzione che ogni problema può essere un’opportunità, l’Ente Palio ha creato una commissione straordinaria per realizzare una festa “diversa”.

Quello che caratterizzerà i dieci giorni di settembre a ridosso del nostro Santo Patrono, sarà un programma speciale per far vivere a Bastia Umbra ciò che ancora non ha mai vissuto.

Seguiranno aggiornamenti, questo è certo.

Il Palio non ha la maschera.

Il Palio è vero.

Il Palio è vivo, dentro al cuore.

Il Palio fa la forza, sempre… Specialmente in questo momento!