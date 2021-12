Pd Bastia, i cittadini denunciano una città poco sicura e in degrado

Si erano presentati come i garanti della sicurezza ad ogni costo. In campagna elettorale, la giunta di destra lo ripeteva come un mantra. I fatti però, diversamente dagli spot, ci consegnano una Bastia come un luogo in cui pullulano situazioni di degrado e di reali pericolo per i cittadini. Il problema delle telecamere è rimasto annoso come quando lo avevamo sollevato, nel centro storico le baby gang terrorizzano e fanno bisogni ovunque.

A Bastia 2, è di ieri l’accorata lettera denuncia degli abitanti del quartiere che ci dipingono la distruzione degli arredi del giardino Faticoni e dei condomini antistanti.

Segreteria PD Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra

Per non parlare delle frequenti risse che puntualmente si ripetono nei locali della movida Bastiola, delle condizioni in cui versa la Stazione Ferroviaria, I borseggiamenti e gli adescamenti al mercato del venerdì. Ovviamente, l’amministrazione non ha mai preso di petto queste situazioni, come i cittadini stessi dicono. La Sindaca e i suoi assessori hanno incontrato il prefetto, senza però, oltre la solita passerella col vessillo tricolore, non portare a nulla di concreto.

Poi il lampo di genio, rispolverare un punto cardine della destra italica, quelle ronde di quartiere sperimentate con risultati disastrosi, e che appunto, memori del flop anche i cittadini bastioli non hanno apprezzato. Infatti, alla presentazione del progetto hanno assistito nella migliore delle ipotesi, dieci persone.

Non è la delazione o il controllo del vicino, la giustizia fatta in casa la soluzione al problema sicurezza di Bastia. Urge un censimento delle videocamere tra privato e pubblico, implementare il numero degli agenti di polizia municipale e garantirne l’operatività anche dopo le 22, con un presidio sul territorio capillare e puntuale, un protocollo d’intesa con Polizia e Carabinieri per pattugliare le zone a rischio, una politica di urbanizzazione al passo con i tempi, che non lasci degradare nessuna realtà, centrale o periferica, e che possa essere in sintonia con un controllo del territorio assolutamente non opprimente.