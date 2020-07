Riapertura centri estivi comunali a Bastia Umbra, per bambini dai tre ai cinque anni

Dopo la fase di lavoro per poter iniziare a progettare il servizio Centri Estivi, e dopo l’arrivo delle linee guida nazionali dal Ministero per le politiche familiari siamo in grado di fornire un servizio alle famiglie e ai bambini. Da lunedì 29 giugno a venerdì 14 agosto saranno attivi i Centri estivi comunali per bambini dai tre ai cinque anni. Ieri 29 giugno la ripartenza delle attività ludiche estive. Le scuole, finalmente, si sono di nuovo animate con l’allegria festosa dei bambini.

Le possibilità tra cui scegliere sono due, al centro estivo La banda dei Marmocchi presso la scuola d’infanzia di via Pascoli, e al centro estivo La banda dei Marmocchi presso la scuola d’Infanzia U. Fifi, zona Borgo Maggio con bambini della fascia Scuole d’Infanzia. Per quanto riguarda i Nidi estivi dedicati ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni ( per i bambini che hanno compiuto i tre anni, se non frequentanti ancora la scuola d’infanzia) due sono le possibilità: Nido d’infanzia comunale Piccolo mondo in via Pascoli con un massimo di trenta posti a settimana, mentre al Nido estivo l’Albero degli gnomi in via Atene potremo accogliere 20 bambini a settimana.

A tutt’oggi le iscrizioni totali per la banda dei marmocchi è di 65 bambini, di cui 44 all’Infanzia Pascoli e 21 iscritti all’Infanzia Fifi. Per i nidi estivi comunali il totale delle iscrizioni è di 57 bambini , di cui al Piccolo mondo 45 e 12 all’albero degli gnomi, in tutto 122 iscritti, la priorità è stata data ai bambini residenti nel Comune di Bastia Umbra. L’organizzazione terrà conto di tutte le precauzioni per il contrasto alla diffusione del Covid 19 ( ingressi scaglionati, igienizzazione, misurazione della temperatura corporea, distanziamento, spazi gioco separati, divisione in piccoli gruppi, utilizzo degli spazi esterni , pasti monodose, ecc) e comunque tenendo conto delle linee guida per una gestione in sicurezza di opportunità educative di socialità, di gioco e laboratoriali. Sono previste tante attività diversificate per età ( artistiche, manipolative, musica, movimento, ludico espressive) tenendo conto del distanziamento sociale.

Per ulteriori info in merito il settore sociale risponderà ai seguenti numeri: 075 – 8018298 – 075 – 8018220.

Per ciò che concerne le altre fasce d’età dai sei anni in poi altre associazioni private si sono adoperate per proporre offerte alle famiglie in questo periodo estivo. Asili privati di Bastia Umbra, Oratorio centro san Michele, Oratorio di Costano, Campus gestito dalla coop. La Goccia e da Asad (presso la scuola primaria di Borgo i maggio, scuola Fifi), Accademia Calcio Bastia presso la struttura sportiva di Borgo I Maggio, Campus sportivo karate a Ospedalicchio di Bastia. Il Comune di Bastia Umbra sta comunque supportando i privati e le cooperative nell’organizzazione e concedendo in maniera gratuita gli spazi necessari per una adeguata modulazione delle attività.

Siamo veramente soddisfatti della riapertura dei centri estivi comunali per dare un servizio a sostegno della genitorialità e per ridare ai bambini quei momenti di aggregazione necessaria per una ripresa dei rapporti sociali tra coetanei interrotti dall’emergenza sanitaria. Un modo questo anche per monitorare e superare eventuali criticità in vista della prossima riapertura di settembre ormai vicina.

da Daniela Brunelli (Assessore politiche sociali e scolastiche)