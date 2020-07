Diritto di superficie temporaneo, sospensione della delibera, interviene PD

Diritto di superficie temporaneo, sospensione della delibera, interviene il PD

“Sulla sospensione della delibera dell’aprile 2019 avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie temporaneo a favore dell’ente palio de San Michele su terreni di proprietà comunale, abbiamo molti dubbi. Lo scrive in una nota il direttivo e gruppo Consiliare PD Bastia Umbra.

Un atto sottoscritto un anno fa, oggi viene sospeso perché a quanto pare non più idoneo a raggiungere il primario obiettivo delle sedi rionali. Ci è stato illustrato in consiglio comunale che tale strumento e tale scelta non garantivano la possibilità per i quattro rioni, di realizzare le loro sedi, strutture da sempre e da tutti ritenute elementi fondamentali per la vita e la prosecuzione della nostra festa.

Fidandoci di questa relazione illustrata dal Sindaco, immaginando che la scelta sia stata presa di concerto con l’ente palio e con tutti i rioni del Palio de San Michele, il gruppo consiliare ha inteso votare a favore. Tuttavia resteremo molto vigili su questa vicenda affinché la fiducia data all’amministrazione porti finalmente le giuste risposte dall’Ente palio ed a tutti i rioni. Non si può infatti – conclude la nota – non rilevare che la questione degli spazi rionali peggiora di anno in anno, e che ad oggi è senza una soluzione efficace”.