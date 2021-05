Al via il maggio dei libri della biblioteca comunale di Bastia

Anche quest’anno il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca aderiscono al Maggio dei Libri. Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Grazie al contributo del centro per il libro e la cultura, ogni anno la lettura sboccia a maggio.

Un edizione on line nel rispetto delle norme COVID-19 e visibile sulla Pagina facebook della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe Bastia Umbra, realizzato grazie al contributo di Sistema Museo, ente gestore della Biblioteca.

Questo il ricco programma di eventi:

Lunedì 10 maggio ore 11

La Biblioteca regala libri

Scuola Secondaria di Primo grado Colomba Antonietti

Sabato 15 maggio ore 17

I Campi di Tullio. La storia di un internato militare italiano

di Dino Renato Nardelli e Luigino Ciotti, Edizioni Era Nuova

Intervengono Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra

Dino Renato Nardelli e Luigino Ciotti, autori

Coordina Michela Giuglietti, Sistema Museo

Domenica 16 maggio ore 11

Pubblicazione eBook Concorso di Filastrocche 100 anni Rodari

Promosso per il Maggio dei Libri 2020

Venerdì 21 maggio ore 17

Credi davvero (che sia sincero)

di Roberto Ottonelli, Bertoni Editore

Intervengono

Paola Lungarotti Sindaco di Bastia Umbra

Roberto Ottonelli, autore

Jean Luc Bertoni, editore

Letture di Diletta Cappannini

Coordina Michela Giuglietti, Sistema Museo

Sabato 22 maggio ore 11

La Biblioteca regala libri

Little Free Library Giardini XXV Aprile

Domenica 30 Maggio ore 17

Una battaglia lunga tutta una vita

di Christian Efrem Iori, Midgard Editrice

Intervengono Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra

Christian Efrem Iori, autore

Fabrizio Bandini, editore

Annita Rondoni, Consigliere Nazionale Aism

TUTTO IL MESE

LETTURA DAY

LEGGIAMO INSIEME IL GIOVEDI’

A cura di Marida Cesarini

Dedicato alle Scuole della città

Amor…che move il sole e l’altre stelle

Letture tematiche

Tutti gli eventi sono on line

Pagina Facebook della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe Bastia Umbra

Info bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325