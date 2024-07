Bastia Umbra: Sostegno Comunale per Eventi Artistici e Musicali 2024

Nel 2024, il Comune di Bastia Umbra ha deciso di sostenere le attività commerciali locali che desiderano organizzare eventi artistici e musicali. Questo sostegno si traduce in un contributo finanziario per coprire le spese SIAE, permettendo così ai commercianti di concentrarsi sulla realizzazione degli eventi.

Dal 8 luglio al 31 dicembre 2024, i titolari di attività commerciali a Bastia Umbra avranno l’opportunità di organizzare eventi a loro spese, ad eccezione del pagamento dei diritti SIAE.

Questi eventi possono includere la predisposizione di palchi o appositi siti in luoghi pubblici, il servizio audio-luci, gli adempimenti riguardanti la sicurezza, il pagamento dei compensi agli artisti e delle utenze. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuiti.

Il Comune si impegna a pagare i diritti d’autore dovuti alla SIAE, fino a un massimo di 100 persone per ogni singolo evento. Ogni ulteriore spesa sarà a carico dei proponenti, che dovranno comunicare i dettagli degli artisti e dei singoli spettacoli. Ogni evento sarà pubblicizzato attraverso i canali comunicativi dell’Ente.

Le domande per l’organizzazione degli eventi saranno accolte in base alla disponibilità dei luoghi pubblici e aperti al pubblico del territorio comunale, e in ordine cronologico di arrivo. Saranno prese in considerazione un massimo di 10 proposte.

Il Responsabile del Settore Cultura, Turismo, Sport, Commercio e Progettazione del Comune è l’ente competente a decidere in merito alle domande presentate. Ogni proponente può presentare la domanda per un massimo di due eventi. Il Comune di Bastia Umbra non è tuttavia obbligato a dar seguito alle richieste del presente avviso.

Le proposte dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2024, allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. Per supporto nella compilazione della proposta, è possibile contattare il responsabile del procedimento, Dott. Bernardo Lancia, ai seguenti contatti: Mail: bernardo.lancia@comune.bastia.pg.it, Tel: 075.8018.252. La modulistica può essere scaricata dal sito del Comune di Bastia Umbra.