Premio Alberto Mezzasoma: Riconoscimento alla Dott.ssa Valeria Ottaviani

Nel pomeriggio di oggi, la Dott.ssa Valeria Ottaviani, laureata Magistrale in Medicina e Chirurgia, ha ricevuto il premio Alberto Mezzasoma. Il premio, promosso dall’Associazione Alberto Mezzasoma, è riservato ai figli di dipendenti o ex-dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia che si siano laureati in uno dei Dipartimenti dell’Ateneo.

Il premio, intitolato al Dott. Alberto Mezzasoma, ex Direttore Amministrativo dell’Ateneo perugino, è stato consegnato dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero. La cerimonia si è svolta nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, sede del Rettorato dello Studium Generale.

Il Rettore Oliviero ha espresso l’importanza di questo premio, che legittima le radici dell’Università degli Studi di Perugia e dimostra come la Comunità accademica UniPg riesca a fare bene il proprio lavoro, ovvero favorire lo sbocciare di eccellenze come la Dott.ssa Ottaviani. Ha inoltre rivolto un grato pensiero ad Alberto Mezzasoma, per la dedizione sempre profusa per il Bene comune e dell’Ateneo.

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore Oliviero, era composta dai proff. Gianfranco Cavazzoni, presidente dell’Associazione “Alberto Mezzasoma”, dal Pro-Rettore Vicario Fausto Elisei, da Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, da Marcello Signorelli, direttore del Dipartimento di Economia, e da Lorenzo Mezzasoma, figlio del dottor Mezzasoma.

La vincitrice, Dott.ssa Ottaviani, ha illustrato in sintesi la sua tesi di laurea, dal titolo “La PPPD (Peristent Postural Perceptual Dizzines) nella storia delle vestibolopatie”; relatore il prof. Giampietro Ricci. La Commissione ha premiato la Dott.ssa Ottaviani con la seguente motivazione:

“Il lavoro esamina la Peristent Postural Perceptual Dizziness, quale disturbo vestibolare cronico di tipo funzionale, soffermandosi in particolare sul ruolo delle vestibolopatie come comorbilità singole o variamente associate e come condizione partecipante per la PPPD. Più precisamente, l’elaborato dopo aver descritto, anche da un punto di vista storico, i criteri di diagnosi per la PPPD, analizza i fattori precipitanti vestibolari, quali la vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB), la malattia di Ménière, il deficit vestibolare acuto (DVA) e la vertigine emicranica. Vengono altresì studiati i fattori precipitanti non vestibolari, come attacco di panico, disturbo da stress post-traumatico, sindrome disautonomiche. Si affrontano, inoltre, i disordini vestibolari a livello internazionale offrendone la rispettiva classificazione. Ne risulta un lavoro rigoroso sia per la metodologia utilizzata che per l’apparato bibliografico nonché per la descrizione dei risultati ottenuti”.