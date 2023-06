Cabaret, cinema all’aperto, concerti e tanto, è Bastia Estate a Colori

Bastia Estate a Colori. Eventi estivi dal 1 Giugno al 31 agosto 2023. Cabaret, cinema all’aperto, concerti, cultura, spettacoli per famiglie, giovani e bambini, con un’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Questa mattina nella sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra si è svolta la conferenza stampa di presentazione del ricco calendario di eventi estivi, una programmazione condivisa insieme alle associazioni di categoria e di volontariato del territorio.

Con il Patrocinio della Regione Umbria sarà un’estate dedicata alla musica, allo spettacolo, alla cultura, alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente, all’inclusione e alla socialità. Tra le novità attese la Notte Bianca a Bastia l’8 Luglio e la manifestazione Miss Italia il 2 Luglio, con il coinvolgimento organizzativo dei commercianti della nostra città. Il concerto dei “Medici per caso” all’interno del programma dei 50 anni di Avis il 17 Giugno. Tanta comicità con due comici provenienti da Zelig e da Colorado, Carmine Faraco e Massimo Bagnato. Tribute band ai grandi Lucio Battisti, Vasco Rossi, al mitico Adriano Celentano.

Un incontro dedicato a San Rocco il 17 e il 18 Giugno con le Confraternite e i pellegrini provenienti da tutta Italia. Dopo il successo della Cena dei Baglioni, dal 25 al 27 agosto, 3 giornate dedicate a“Baglioni una presenza a Bastia” un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Tanti i laboratori e gli eventi per bambini. Ancora Teatro, mostre e cinema all’aperto presso il Centro San Michele, “Esperia Estate”. Buon cibo e divertimento presso i Centri sociali con serate a tema. “In Palio Mettiamoci in gioco” è l’appuntamento che quest’anno apre al Palio di San Michele” con l’Ente Palio di San Michele. Chiuderà la programmazione del mese di Giugno la Festa dei Boschi, VIII edizione promossa dalla Regione Umbria.

Per tutta la giornata presso il percorso fluviale e il vicino Centro Sociale di Campiglione eventi, incontri e divertimento. La partecipazione di Legambiente, l’attenzione alla sostenibilità ambientale anche negli appuntamenti ricorrenti dall’anno scorso, con i “Lunedì della scienza”. Il 12 Luglio torna anche il Pic Nic in Piazza Mazzini . “Con la Giornata del Volontariato e il Gala dello sport rispettivamente il 28 e il 31 Agosto si concluderà la rassegna estiva – ha affermato il Sindaco Paola Lungarotti – questi descritti sono solo alcuni dei tanti eventi della nostra estate, dove l’intrattenimento è sempre finalizzato alla socialità, alla condivisione e all’inclusione.

Grazie alla collaborazione e alla condivisione con le Associazioni del nostro territorio, con la Pro Loco, con Ente Palio de San Michele, le realtà economiche, Confcommercio, FIPE Umbria e l’associazione Impresa & Sviluppo di Bastia Umbra, ci siamo orientati verso una programmazione per lo sviluppo del territorio e per soddisfare ogni fascia di età, pensando alle attività economiche, ma anche ai giovani, alle persone con qualche anno in più e ai più piccini. C’è sempre un lavoro di squadra ed è proprio questo che ci rende comunità. Insieme alla Parrocchia di San Michele, al Monastero delle Monache Benedettine, alle scuole, alla Biblioteca Alberto La Volpe, alla Ludoteca G. Rodari, alle Associazioni, si collabora e si cresce. Essere retee fare rete attraverso obiettivi e finalità comuniper dare valore alla nostra città”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti oltre al Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, Daniela Brunelli, Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche che ha presentato i tre giorni dedicati a “Baglioni una presenza a Bastia” sempre con l’obiettivo di organizzare eventi per tutta la comunità, perché tutto è possibile con la partecipazione di tutti. Valeria Morettini – Assessore alle Politiche del Commercio e sviluppo economico ha sottolineato la collaborazione fattiva con le Associazioni di categoria, con Confcommercio, in un lavoro che accomuna verso il bene e lo sviluppo della nostra città.

Lorella Capezzali – responsabile del Settore Cultura,Turismo, Sport, Fondi UE ha dettagliatamente presentato tutti gli eventi che racchiudono cultura, sport, ludicità e sostenibilità e inclusione sia nelle attività promosse e organizzate dal Comune, sia in quelle sostenute dal Comune. Marco Montecucco – Presidente Confcommercio Bastiaha espresso la forte collaborazione con l’Amministrazione per quanto riguarda tutta l’Agenda della città e il grande entusiasmo per il ritorno della Notte Bianca a Bastia. Matteo Santoni, PresidenteAssociazione Pro Loco Bastia Umbra, ha ricordato ai presenti la partecipazione a tanti eventi del cartellone estivo, tra gli altri la Mostra Fotografica per la Festa dei Boschi sul fiume Chiascio. Per FARE Cooperativa Sociale, la Presidente Roberta Rosati ha presentato i tanti eventi dedicati ai bambini, i tanti laboratori sempre nuovi,dopo il successo nelle scorse edizioni.

Apre la rassegna estiva con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bastia Umbra il primo Giugno il Chroma Festival presso il Centro Fieristico Umbriafiere con 4 giorni di concerti

Tutto il programma su www.visitbastiaumbra.it con le pagine social di “Bastia Estate a Colori 2023”