Cinema Esperia: programmazione film della settimana

Questa settimana il Cinema Esperia offre una variegata programmazione che include film per ogni genere di pubblico. Tuttavia, la struttura sarà chiusa per il Palio de San Michele dal 19 al 28 settembre. Tra i film in proiezione spiccano titoli come “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton, “Campo di Battaglia” di Gianni Amelio, e “Cattivissimo Me 4” di Chris Renaud e Patrick Delage.

Dettagli dei film in programmazione

Beetlejuice Beetlejuice, diretto da Tim Burton, vede il ritorno di personaggi iconici come Lydia Deetz e il fantasma Beetlejuice, interpretati rispettivamente da Winona Ryder e Michael Keaton. La trama si sviluppa attorno a Lydia, ora conduttrice di un programma televisivo, che fa ritorno nella casa della sua infanzia insieme alla figlia Astrid. La giovane, inconsapevolmente, riesce a evocare di nuovo lo spirito del bizzarro Beetlejuice. Accanto a loro, nel cast, figurano attori come Justin Theroux, Monica Bellucci e Jenna Ortega. Le proiezioni di questo film si terranno alle 18:00 e 21:00 per tutta la settimana.

Campo di Battaglia di Gianni Amelio è un dramma ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Il film narra la storia di due amici, Stefano e Giulio, che si trovano a dover affrontare le loro diverse visioni della guerra. Mentre uno abbraccia la retorica patriottica e spinge i soldati a tornare al fronte non appena guariti, l’altro vede la guerra come una tragedia inutile. Questa pellicola esplora le tensioni emotive e ideologiche tra i due protagonisti. Gli spettacoli sono programmati per le 17:30 e 20:30.

Per i più giovani e le famiglie, il film Cattivissimo Me 4, diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, offre una nuova avventura di Gru e dei suoi Minions. La trama si concentra su una minaccia da parte di un vecchio compagno di scuola di Gru, che costringe il protagonista e la sua famiglia a vivere sotto copertura. Nel frattempo, la Lega Anticattivi sviluppa una squadra di super Minions per contrastare il pericolo. Le proiezioni si terranno alle 16:00 e 19:00.

Chiusura per il Palio de San Michele

Il Cinema Esperia chiuderà le sue porte dal 19 al 28 settembre in occasione del Palio de San Michele, una delle manifestazioni più importanti della zona. Le proiezioni riprenderanno regolarmente a partire dal 29 settembre, con nuove uscite e proposte cinematografiche.

Ecco il calendario dei film in proiezione dal 12 al 18 settembre, basato sull’immagine caricata:

Calendario proiezioni Cinema Esperia (12-18 settembre)