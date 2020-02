Settimana post Oscar al Cinema Esperia, film straordinari In prima visione arriva il nuovo film di Gabriele Muccino con un film che racconta una generazione: Gli anni più belli. Quattro ragazzi attraversano la fine millennio con tutti i suoi eventi più importanti e si ritrovano a tirare lefila delle loro vite.

Torna al Cinema Esperia il film conquistatore degli Oscar, per la prima volta un film non americano: Parasite. La lucidità e la profondità del racconto attraversa tutti i confini e ci dice quacosa che riguarda tutti noi. Se ve lo siete perso adesso non avete scuse. Arriva con orari pomeridiani Dolittle. Una storia per i più piccoli che piace a tutti con un bravissimo Robert Downey Jr. Martedì e mercoledì evento speciale. Sullo schermo le immagini ed i suoni di un concerto che ha fatto la storia della musica italiana: Fabrizio De André e PFM-il concerto ritrovato. Tanto cinema al Cinema Esperia!