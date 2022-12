Nasce Esperia Cinema Studio a Bastia Umbra nuovi corsi di audiovisivo

Nasce Esperia cinema studi – Lo scorso 5 dicembre 2022 al Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra è stato presentato il nuovo progetto Tessere) di Comunità e una delle sue azioni principali: Esperia Cinema Studio. La nascita di questo progetto, promosso e ideato dall’Oratorio Centro San Michele ANSPI, dalla Cooperativa Sociale FARE e dal Comune di Bastia Umbra, è stata possibile grazie al sostegno della Fondazione Perugia.

All’interno della più ampia ristrutturazione del complesso del Centro San Michele e di parte del Cinema Esperia Bastia, parte importante delle risorse previste sono orientate alla creazione di attività, nuove relazioni e opportunità che facciano tornare le persone a vivere attivamente lo spazio, soprattutto i più giovani. È quindi in questo contesto che è stato ideato Esperia Cinema Studio: un percorso formativo per acquisire le competenze di base nell’ambito della produzione cinematografica e audiovisiva rivolta in primis ai giovani ma anche agli adulti.

“Si tratta di una novità assoluta per Bastia Umbra – commenta Rodolfo Mantovani, attore e autore bastiolo che collabora in qualità di docente a Esperia Cinema Studio – un’opportunità unica per i nostri ragazzi di imparare qualcosa in più di un’arte che è fatta di passione, professionalità e tecnica. I docenti della scuola sono tutti professionisti che fanno questo lavoro da anni con competenza e hanno un grande bagaglio di conoscenze da condividere con i futuri alunni.”

Il percorso di studi si snoda in due anni, entrambi con 100 ore di lezioni che si dividono fra materie come regia, sceneggiatura, recitazione, fotografia, tecnica di ripresa video, trucco, costumi, montaggio e storia del cinema. Fra i docenti saranno presenti Roberto Costantini, Tiziano Fioriti, Emanuele Frusi, Rodolfo Mantovani, Fernando Maraghini, Rosa Mariotti, Mario Mele, Michele Nani, Maria Rita Parisi e Francesco Rossini, ognuno dei quali porterà in cattedra la propria esperienza professionale. I corsi, pur prevedendo una parte di conoscenza teorica, avranno principalmente un approccio pratico con le varie materie affrontate. Gli incontri si svolgeranno negli spazi del Cinema Teatro Esperia e nelle aule della sede di Bastia Umbra messe a disposizione dall’IIS “M. Polo e R. Bonghi”. Saranno attivati tre percorsi distinti per fasce d’età: Ragazzi (11 – 14 anni), Giovani (15 – 18 anni) e Adulti (20+).

Per celebrare questa grande novità bastiola è stato realizzato uno spot coinvolgendo tanti giovani ragazzi della città, che può essere visto sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) di Esperia Cinema Studio. La partenza dei corsi è prevista per il 16 gennaio 2023 e le iscrizioni sono già aperte. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile telefonare al numero 3334691108 o inviare una mail a info@esperiacinemastudio.it.