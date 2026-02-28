Bastia Umbra celebra la Giornata Nazionale della Cura incontri con le dialogatrici UNICEF per le scuole del territorio

Incontri con le dialogatrici UNICEF per le scuole del territorio

In occasione della Giornata Nazionale della Cura delle persone e del Pianeta, il Comune di Bastia Umbra ha organizzato una mattinata dedicata alle scuole del territorio presso l’Auditorium Sant’Angelo, con il contributo delle dialogatrici UNICEF.

Il programma

Al centro dell’incontro il progetto “La Scuola in una scatola”, presentato attraverso video e testimonianze di operatori attivi nei contesti più fragili del mondo. Le dialogatrici UNICEF hanno guidato gli alunni nella riflessione sul significato della cura come responsabilità verso le persone, la comunità e il pianeta: un concetto che nella quotidianità si traduce in gesti di attenzione e rispetto, ma che in molte parti del mondo coincide con la tutela di diritti fondamentali come l’accesso all’acqua potabile, all’istruzione, alle cure mediche e alla sicurezza.

La risposta dei bambini

A conclusione della mattinata, gli studenti hanno espresso le proprie riflessioni attraverso disegni raffiguranti le persone e gli ambienti di cui si prendono cura ogni giorno. A tutte le classi partecipanti sarà donato l’album della Pimpa da leggere e colorare.

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere percorsi di crescita civica e culturale per le nuove generazioni, in linea con i valori promossi dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace.