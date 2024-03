Gran finale per Expo Casa, presidente Giorgia Meloni tra i visitatori

Gran finale per Expo Casa – Il gran finale di Expo Casa, celebrando con fierezza i suoi 40 anni di successi, si avvicina al culmine con l’attesa visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro per le politiche di coesione, Raffaele Fitto, prevista per il 9 marzo. L’evento, che ha già attirato una folla di visitatori nei giorni precedenti, promette un weekend straordinario di esposizioni e incontri.

Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, esprime gratitudine alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per aver scelto Expo Casa come sede per la firma dell’Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Questo accordo, del valore di 210 milioni di euro, avrà un impatto significativo sulla regione, con Umbriafiere che beneficerà dei fondi europei. Amoni sottolinea come questa vicinanza fornisca la spinta necessaria per organizzare eventi di grande portata come Expo Casa.

Il salone espositivo presso Umbriafiere di Bastia Umbra, composto da quasi 200 stand suddivisi in nove aree tematiche, continua a stupire grazie all’organizzazione dettagliata di Epta Confcommercio Umbria. Offre soluzioni originali e adattabili a ogni esigenza, combinando sicurezza e sostenibilità ambientale con estetica e comfort.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro Fitto si uniranno ai visitatori nel percorrere le nove aree tematiche, da arredamento a costruzioni sostenibili. Expo Casa offre un’opportunità imperdibile per chi abita, costruisce o ristruttura, permettendo di confrontarsi e rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e soluzioni abitative.

Il programma degli incontri, rivolti a visitatori e professionisti, include sessioni culturali di architettura come “Le forme dell’abitare” e un concorso di idee per la progettazione del portale di ingresso e dello spazio eventi di Expo Casa 2024. Inoltre, “Il salotto di Expo Casa” offre sessioni formative guidate da professionisti del settore.

Con orari di apertura flessibili, Expo Casa rimane accessibile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:00, mentre sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00. Per restare aggiornati sul programma e le attività, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: www.expo-casa.com.