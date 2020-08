R-estate a Bastia Umbra, sabato 8 Agosto 2020 D una storia di donna

Sabato 8 Agosto – ore 21 D una storia di donna. Il racconto di una vita fra due ninne nanne

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano Federica Crispini, voce recitante Egidio Flamini, pianoforte. “Salve, io mi chiamo D e questa è la mia storia. Magari già vi starete domandando come mai il mio nome sia formato da una sola lettera? D sta per Donna e la mia storia è una storia di Donna. D sta per Donna, come Donna è la Musica; e allora la mia storia ve la racconterò servendomi proprio di lei, della Musica.”

Il racconto di una vita tutto racchiuso nello spazio compreso fra due ninne nanne, una da ascoltare e l’altra da cantare: una favola, l’innocenza rinchiusa nell’armadio, la violenza e la redenzione, una scatola dei ricordi, un uomo, un anello e la meraviglia di un miracolo.

Lungo il percorso testi e brani originali di Egidio Flamini, per voce e pianoforte e per pianoforte solo, ma anche un’aria d’opera di Rossini, lieder di Schumann e Schubert, una canzone di Claudio Baglioni e persino una pizzica. (L’evento sarà ospitato nello scenario del Chiostro del Monastero Benedettino di Sant’Anna di Via Garibaldi – Bastia Umbra (PG). Ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid.