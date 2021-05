Chiama o scrivi in redazione

Evento R-Estate Bastia 2021comune pubblica avviso indagine mercato

È stato pubblicato dal Comune di Bastia Umbra l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio denominato: “Ideazione e realizzazione, nel periodo luglio/agosto 2021 dell’evento multidisciplinare denominato R Estate Bastia 2021”. L’avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione Avvisi del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it.

“La prestazione consiste nell’ideare, e poi attuare, un progetto “contenitore” che accolga al suo interno diverse iniziative ispirate all’estate, alla vita all’aperto, al coinvolgimento dell’associazionismo locale, alla conoscenza del territorio, alla programmazione di attività di animazione e intrattenimento, percorsi tematici, eventi che, rendendo accogliente la città, possano favorire un clima di dialogo, condivisione e conoscenza delle tradizioni a beneficio della cittadinanza, affermare e far riflettere la collettività su concetti quali: eco-sostenibilità, crescita culturale della comunità sulle tematiche ambientali, umanità, fratellanza, solidarietà, integrazione e collaborazione.

L’intento è quello di costruire una programmazione che offra la possibilità di riavvicinarsi alla cultura dal vivo, dopo mesi di sofferta inattività e sospensione, rese necessarie dalla situazione epidemiologica, dando in questo modo, a tutte le associazioni e ad altri soggetti del territorio, l’opportunità di riprendere il proprio lavoro nell’organizzazione di rassegne e iniziative culturali compresa l’estate bastiola”. I progetti presentati devono rispettare le norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

I soggetti interessati devono essere iscritti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato, Agricoltura o Albo o Registro equivalente, per prestazioni e forniture identiche o analoghe a quelle oggetto della presente procedura oppure essere associazione di volontariato e/o soggetto del terzo settore che comprende nel suo statuto l’effettuazione delle attività dell’avviso.

Devono inoltre manifestare la propria disponibilità inviando via PEC (comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it), il modello allegato, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, entro e non oltre le ore 10.00del04.06.2021.