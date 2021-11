Giuseppe Ungaretti poetica della parola rassegna Autunno parole musica

Fonte:

Il 13 e 14 novembre torna la consueta castagnata in Piazza Mazzini curata dalla Pro Loco, con esposizione di macchine d’epoca il 14, mentre sempre il 13 novembre all’Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro “Ho Ritrovato La Voce” di Marilena Marino.

La Biblioteca Comunale propone una serie di incontri rivolti a bambini e famiglie tra musica, storie, lingue e linguaggi in diverse lingue del mondo con le musiche di Mattia Ambrogioni curate da Cidis e realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Sempre la biblioteca il 18 novembre, in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere organizza alle ore 17, Andiamo Diritti alle Storie: letture InBook , libri in simboli per leggere tutti, sono in fase di programmazione corsi di lingua italiana per adulti sempre curati da Cidis e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Gli eventi si concluderanno il 27 novembre alle ore 17 all’ Auditorium Sant’Angelo con la presentazione del libro di Adriana Beverini, Edizioni Giacchè, dal titolo La Rapallina ambasciatrice di gusto e bellezza.

L’iniziativa promossa dal Comune di Bastia Umbra, Settore Cultura è stata realizzata in collaborazione con: Pro Loco di Bastia Umbra,Circolo culturale primomaggio, Casa Chiara, Associazione Coro Città di Bastia, Coro Aurora, Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, Sistema Museo.

Il Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del programma, in particolare Sistema Museo – Biblioteca Comunale A. La Volpe per il coordinamento svolto tra i vari eventi. Oltre al programma della rassegna “Autunno in parole e musica” molti altri sono gli eventi socio-culturali in preparazione per il mese di Novembre, a breve ne daremo informazione.

La partecipazione agli eventi è consentita ai soli possessori del Green Pass.

Programma completo

Sabato 6 novembre ore 16, Auditorium Sant’Angelo

Giuseppe Ungaretti e la poetica della parola, a cura di Giuseppina Grilli.

In collaborazione con l’Associazione Casa Chiara.

Sabato 13 novembre ore 17, Auditorium Sant’Angelo

Ho ritrovato la voce di Marilena Marino.

Sabato 13 novembre e Domenica 14 Novembre ore 16, Piazza Mazzini

Castagnata in piazza e esposizione di macchine d’epoca (domenica 14).

A cura della Proloco di Bastia Umbra

Giovedì 18 novembre ore 17, Biblioteca Comunale

Settimana Nazionale NPL. Andiamo Diritti alle Storie – Letture InBook

Libri in simboli per leggere tutti!

Venerdì 26 novembre ore 17, Biblioteca Comunale

La gallinella verde, Italiano – Cinese.

Musiche di Mattia Ambrogioni

Sabato 27 novembre 2021 ore 17, Auditorium Sant’Angelo

La Rapallina ambasciatrice di gusto e bellezza, di Adriana Beverini Edizioni Giacchè.

Coordina Rita Imperatori

Letture di Silvana Lavelli

Biblioteca Comunale

FATTI PARLARE DALLA MAMMA

Corsi di lingua Italiana per adulti

A cura di Cidis e #FondazioneCRPG

Info bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325