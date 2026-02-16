Aperti i set fotografici 2026 per la mostra diffusa dal titolo “Amiche”

Tutte le amiche che desiderano partecipare e farsi fotografare possono recarsi direttamente nei luoghi dei set
Il Comune di Bastia Umbra rinnova il proprio impegno culturale dedicando l’edizione 2026 della mostra diffusa alla forza dei legami femminili. L’iniziativa, programmata per l’8 marzo, prende forma attraverso una serie di set fotografici aperti al pubblico, pensati per raccontare gruppi di amiche nella loro dimensione più autentica, lontana da rappresentazioni simboliche o idealizzate.
Ritratti che raccontano la quotidianità femminile
Il progetto punta a valorizzare la trama di relazioni che sostiene la vita delle donne, mettendo al centro la spontaneità dei rapporti e la naturalezza dei gesti condivisi. Le fotografie, che ritrarranno gruppi da due a cinque partecipanti, intendono restituire un mosaico di esperienze reali, fatto di complicità, sostegno reciproco e presenza quotidiana.
La scelta del tema nasce dalla volontà di dare spazio a un racconto corale, capace di restituire la varietà delle amicizie femminili e il loro ruolo nella costruzione dell’identità personale e comunitaria. Ogni scatto diventerà parte di un percorso visivo diffuso, con manifesti affissi in tutto il territorio comunale.
Set aperti e partecipazione libera nei luoghi simbolo
Le sessioni fotografiche si svolgeranno sabato 21 febbraio 2026 in tre punti del territorio, selezionati per rappresentare diverse anime della città. A Ospedalicchio, la Sala di Lettura “Biblioteca Frà Giacomo M. Paris” accoglierà le partecipanti dalle 9 alle 12, offrendo un ambiente raccolto e familiare. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 19, il set dell’ex Mattatoio di Costano sarà curato dal fotografo Paolo Calcinelli, mentre nello stesso orario il Teatrino di Piazza Mazzini, nel cuore di Bastia Umbra, ospiterà il set gestito dall’associazione Fotografica Contrasti.
La partecipazione è libera e non richiede prenotazione: i gruppi interessati potranno presentarsi direttamente nelle sedi indicate, dove saranno accolti e guidati nella realizzazione del proprio ritratto.
Un progetto che unisce territorio, memoria e comunità
La mostra diffusa, ormai appuntamento consolidato per la città, si conferma uno strumento di narrazione collettiva capace di coinvolgere residenti di ogni età. L’edizione 2026 punta a rafforzare questo legame, trasformando le amicizie femminili in un patrimonio visivo condiviso, destinato a restare impresso negli spazi urbani e nella memoria della comunità.
Il percorso espositivo prenderà forma nelle settimane successive, accompagnando la città verso l’8 marzo con un racconto corale che celebra la presenza delle donne e la forza dei loro legami.
Set fotografici mostra diffusa “Amiche”
Data: Sabato 21 febbraio 2026
Occasione: Giornata internazionale della Donna
Descrizione: Scatti fotografici dedicati a gruppi di amiche (da 2 a 5 persone) per la mostra diffusa “Amiche”, con manifesti affissi in tutto il territorio comunale di Bastia Umbra.
Orari e luoghi dei set fotografici:
- Ospedalicchio – Sala di Lettura “Biblioteca Frà Giacomo M. Paris”
Dalle ore 9:00 alle 12:00
- Costano – Ex Mattatoio (set a cura del fotografo Paolo Calcinelli)
Dalle ore 14:30 alle 19:00
- Bastia Umbra – Piazza Mazzini, Teatrino (set a cura dell’associazione Fotografica Contrasti)
Dalle ore 14:30 alle 19:00
Partecipazione: Libera, senza prenotazione. I gruppi di amiche possono presentarsi direttamente nei luoghi indicati negli orari previsti.
Commenta per primo